Sygeplejersker i opråb: - Hvad fanden bilder hun sig ind?

- Jeg finder hende decideret uartig. Hvad fanden bilder hun sig ind? Kunne man være mere fræk? Det er simpelthen ikke anstændigt, det der.

Sådan lyder det fra Katrine Vilien, der er sygeplejerske på en akutmodtagelse, efter Mette Frederiksen på et pressemøde mandag aften bad sygeplejerskerne yde 'en ekstra indsats igen'.

Og det falder altså ikke i god jord hos landets sygeplejersker, der gennem coronakrisen har arbejdet meget og længe, har personalemangel og har stået i en langvarig strid for højere lønninger i faget.

- Jeg står herinde hver dag. Jeg giver den en skalle hver dag. Vi dækker selv sygdom. Jeg ved ikke, hvor hun tænker, jeg skal yde mere, end det jeg allerede gør nu, siger hun.

Fralægger sig ansvaret

51-årige Katrine Vilien er medstifter af græsrodsbevægelsen Foreningen af Danske Sygeplejersker, der blev stiftet for et år siden, og som kæmper for bedre løn- og arbejdsvilkår i faget.

Og så er hun vred på statsminister Mette Frederiksen. Det var hun før pressemødet mandag, og det er hun i dag.

- Mette Frederiksen skuffer mig som kvinde, som socialdemokrat og som statsminister, siger hun.

- Jeg bliver nødt til at sige, at hun fralægger sig ansvaret. Det seneste år har vi råbt vagt i gevær og sagt, at der skal gøres noget. For lige om lidt kan vi ikke mere.

Katrine Vilien mener, at Mette Frederiksen skubber ansvaret fra sig selv og over på sygeplejerskerne. Foto: Henning Hjorth

Kommer ingen vegne

Men lige lidt har det hjulpet ifølge sygeplejersken.

- Jeg føler, det er fuldstændig som at slå løs i en dyne. Der sker ingenting. Vi kæmper en krig på sygehusene, og hun har ikke forstået det.

Katrine Vilien bliver bakket op af Luca Pristed, der er operationssygeplejersker og talsmand for Den Nationale Gruppe for Arbejdsnedlæggelser.

- Jeg er rasende. Jeg synes, at det er grotesk, at statsministeren har så lidt forståelse for, hvad der foregår ude i sundhedsvæsenet lige nu.

- Vi havde egentlig håbet, at vi kunne se tiden an. Men efter det her pressemøde har jeg fået et indtryk af, at politikerne overhovedet ikke har en forståelse af, hvad der rører sig, og hvad vi har råbt op om de sidste 20 uger, siger han til Ritzau.

Luca Pristed kalder det grotesk, at Mette Frederiksen ikke har forståelse for sygeplejerskerne situation. Arkivfoto: Emil Agerskov

Presset sygehusvæsen

På pressemødet var Mette Frederiksen flankeret af Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, der anerkendte både personalemangel, træthed og sygeplejerskekonflikten.

- Den her vinter har sygehusvæsenet en mindre robusthed, end vi havde sidste år, sagde han.

- Jeg må også bare sande, at i det sygehusvæsen, som snart nu i over halvandet år har arbejdet under vanskelige forhold, der er folk trætte.

Og det billede kan Katrine Vilien i den grad genkende.

- Hvad er det for en vinter, du ser ind i lige nu som sygeplejerske?

- Min største bekymring er, at der skal lig på bordet, før hun hører efter. Og ved det første lig, der vender de sig alle sammen om og peger på den sygeplejerske, der kommer til at stå med det. Hvor mange lig vil hun så gerne have, før hun synes, at pilen peger tilbage på sig selv?

- Jeg er helt derude, hvor jeg ikke lægger fingre mellem mere. Jeg kommer ikke til at sige det pænt. Der er kun en, der har ansvaret for det her, og det er Mette Frederiksen.