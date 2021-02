Sygeplejerskernes overenskomst på plads: Så meget stiger lønnen

5,02 procent.

Det er den lønstigning, offentlige ansatte i de fem regioner kan se frem til i en ny 3-årig overenskomst.

Det oplyser formand for Region Midtjylland Anders Kühnau (S) og chefforhandler for de regionalt ansatte Grethe Christensen på et pressemøde lørdag.

Det er blandt andet sygeplejersker, der er ansat på landets mange sygehuse, der kan se frem til lønforbedringen. I alt dækker aftalen 140.000 ansatte i regionerne.

Konstruktivt

Forud for forhandlingerne havde Grethe Christensen gjort det klart over for Ritzau, at man forventede 'reelle' lønstigninger, efter et år hvor særligt sygeplejersker har stået i forreste række i coronaepidemien.

- Det er nogle gode og konstruktive forhandlinger, vi har haft, siger Anders Kühnau (S). Han er tilfreds med aftalen.

Grethe Christensen takkede på pressemødet for samarbejdet:

- Det har været vanskeligt, men vi er nået i mål med en aftale, der rent faktisk sikrer en reallønsstigning, siger hun og understreger, at hun er tilfreds med aftalen.

Til afstemning

Overenskomstforliget for regionerne er den sidste af tre store overenskomstforhandlinger i 2021.

Tidligere på måneden blev man enig om overenskomsterne for stats- og kommunalt ansatte.

Overenskomst-forlig for 195.000 statsansatte

Kommunalt forlig giver 500.000 ansatte fem procent i lønposen

Fælles for de tre overenskomstforlig er, at de ansatte kan se frem til en lønstigning på mellem 4,42 og 5,02 procent over tre år.

Forligene skal nu til afstemning hos de ansatte.