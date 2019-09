Sylte-Mette udskyder valgløfter

Det er efterår og syltesæson. Også i S-regeringen.

Mette Frederiksens tropper har allerede parkeret en række centrale løfter fra valgkampen i udvalg og mudrede svar, selvom det før valgdagen blev fremlagt som bydende nødvendige at komme i gang med omgående. Det viser en gennemgang, Ekstra Bladet har foretaget.

Tag nu f.eks. de røde partiers plan om minimumsnormeringer i daginstitutioner.

Ikke næste år

I regeringens forståelsespapir med de røde partier fremgår det, at minimumsnormeringerne først skal være fuldt indfaset i 2025.

Men det understreges, at: ’Det påbegyndes med kommuneaftalen for 2020. Med dette følger uddannelse af mere pædagogisk personale samt ansættelse af mere pædagogisk personale.’

I planen om kommunernes økonomi, som blev præsenteret tidligere på måneden, hedder det imidlertid nu blot, at KL ’vil indgå i et fælles arbejde’ med at ’forberede et grundlag’ for en børneplan. Altså endnu ingen påbegyndte minimumsnormeringer for de hårdt trængte daginstitutioner, børn og forældre allerede fra næste år.

Og hvis man lytter til børne- og socialminister Pernille Rosenkrantz-Theil, er det ikke, fordi hun bobler over af optimisme på området:

An på modellen

- Vi har med kommuneaftalen lagt de første spor ud til at finde en model for, hvordan vi laver lovbestemte minimumsnormeringer. Den slags arbejde tager tid, og derfor når modellen ikke at blive udrullet inden for det næste år. Men senest i år 2025 skal vi have minimumsnormeringer, sagde hun forleden i et interview med FOA.

Også på regeringens helt store trækplaster, målet om differentieret pensionsalder, ser det ud, som om Arne og de andre nedslidte danskere kommer til at vente længe endnu.

Differentieret folkepension skulle ifølge præsentationen af det opsigtsvækkende valgløfte i Avisen Danmark fra januar gælde allerede fra 2020, hvis det stod til partiet. Længe har det lydt fra regeringen, at en model ville blive præsenteret i foråret 2020. Men i forbindelse med S-kongressen forrige weekend gjorde Mette Frederiksen pludselig elastikken endnu længere.

Her lød det til DR:

– Nu står det nemlig helt klart, at det ikke vil være et brud på noget forlig at gennemføre en ret til tidlig pension. Derfor gør vi det i dén her valgperiode.

Og selvom regeringen nu trøster sig med et notat fra Beskæftigelsesministeriet om, at ordningen godt kan indføres uden at bryde med velfærdsforliget, så giver notatet ikke ligefrem klokkeklar vished om, at alt kan lade sig gøre

En nærlæsning det ultrakorte notat afslører, at det afhænger 100 pct. af ’den konkrete model’, som fremlægges.

Hos Venstre efterlyser den nye politiske ordfører, Sophie Løhde, action:

- Ingen kan få konkrete svar på valgløfterne om 1000 flere sygeplejersker, grøn omstilling og tidlig pension til Arne. Valgløfterne bliver puttet ned i syltekrukker, og danskerne er vidner til et kæmpestort socialdemokratisk bluffnummer, siger Sophie Løhde.