Syltede lovændring i et år: Tesfaye erkender fejlfyldt system

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) erkender, at loven, der tog opholdstilladelsen fra 19-årige Mishti Dixit, er en politisk fejl. Han garanterer, at et lovforslag er på vej

Et politisk flertal ønsker at fjerne den regel, der sender medfølgende familiemedlemmer til arbejdstagere i Danmark ud af landet, hvis arbejdstageren får statsborgerskab.

Det blev allerede slået fast i februar sidste år. Siden har sagen ligget på udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfayes (S) skrivebord og samlet støv.

- Der er regler, der er skøre og dårlige, og dem skal vi have fjernet hurtigst muligt. Vi fremsætter lovforslaget i næste måned, og lige så snart 90 folketingsmedlemmer har trykket på knappen, så ryger reglen i skraldespanden, siger Mattias Tesfaye.

- Nu siger du 'hurtigst muligt', men hvorfor har det ligget stille i et år?

- Jeg ville altid ønske, at det var sket for et år siden, men det er det desværre ikke, siger Mattias Tesfaye.

Han forklarer, at den lange ventetid skyldes, at der skal være langsomme og rolige forandringer på udlændingeområdet, hvor der traditionelt bliver lavet mange lovændringer og særligt tilbage i 2016.

Hamrende irriteret

I mellemtiden fik snart 20-årige Mishti Dixit besked om at forlade landet senest på søndag af den årsag, at hendes mor slap gennem nåleøjet og opnåede dansk statsborgerskab, og hun dermed mistede sit opholdsgrundlag.

En sag, som Ekstra Bladet har afdækket, hvorefter hun dog i dag, onsdag, fik processuelt ophold i Danmark i omkring syv måneder i den separate sagsbehandling af hendes egen ansøgning om permanent opholdstilladelse.

- Jeg er hamrende irriteret over, at nogen er kommet i klemme i den her regel, inden vi fik den ændret. Jeg er ved at rykke håret af mig selv, hvis jeg havde haft noget.

Det er sagen om Mishti Dixit, som Ekstra Bladet har afdækket, der får ministeren til at sige, at systemet ikke virker. Foto: Jonathan Damslund

- Systemet virker ikke

Mattias Tesfaye og hans socialdemokratiske gruppe har selv stemt for den lov, der betyder, at Mishti Dixit mistede sit opholdsgrundlag som familiemedlem til sin mor.

- Når du kigger på hendes sag, tænker du så 'fedt, systemet virker'?

- Jeg tænker 'øv, systemet virker ikke'. Det, vi jo gerne vil i Folketinget, er at lave en lovgivning, der er stram, men ikke skør, siger Mattias Tesfaye.

- I politikere er jo ikke glade for at gå ind i enkeltsager, medmindre I selv har bragt dem frem, men hvad tænker du om den situation, Mishti står i lige nu?

- Jeg synes, det er så frustrerende, og jeg bliver bare bekræftet i, at det er et rigtigt lovforslag, vi lægger frem i næste måned.

- Det er os politikere, der har lavet en fejl her.

Mattias Tesfaye siger desuden, at det er godt, at Mishti Dixits ansigt er kommet på den lovgivning, han nu gerne vil af med. Så vil det ikke kræve meget overtalelse af resten af Folketinget at stemme for en ændring, siger han, selvom der allerede tegner sig et tydeligt flertal.

- Jeg synes, det er frustrerende, siger udlændinge- og integrationsminister om den situation, Mishti Dixit står i. Foto: Jonathan Damslund

Lovforslag på vej

Flere partier har over for Ekstra Bladet gjort det tydeligt, at de i næsten bogstavelig forstand står på spring for at komme i gang med forhandlingerne om lovændringen, der skal sikre, at familiemedlemmer som Mishti Dixit kan blive i Danmark.

Noget tyder på, at ministeren på dette punkt har haft det hele i munden, sagde Venstres Morten Dahlin. Andreas Steenberg fra Radikale Venstre opfordrer Mattias Tesfaye til at rubbe neglene og komme i gang hurtigst muligt. Enhedslistens Rosa Lund fortalte, at hun er forfærdet over ventetiden.

- Nu står jeg her og taler med dig om, at nu nøler jeg igen. Men så håber jeg også, at der er en forståelse for, at de ændringer, vi laver nu, er grundige og gennemtænkte og forhåbentligt kan vare længe.

Sender arbejdskraft væk

Mishti Dixit er en vaskeægte mønsterelev i skolen, der står til at blive student til sommer. Hendes mor er højtuddannet og har arbejdet for Novo Nordisk. I dag er hun manager i et andet firma.

Imens diskuteres behovet for international arbejdskraft i Folketinget. Arbejdskraft, som Mishti og hendes mor kunne bidrage til.

- Jeg forestiller mig ikke, at hendes mor går rundt i Indien og fortæller, at Danmark er et godt sted at arbejde, når ens familie bliver sendt ud af landet, hvis man får statsborgerskab, siger Radikale Venstres Andreas Steenberg.

Mattias Tesfaye anerkender, at reglen, som den er i dag, spænder yderligere ben for, at Danmark kan hente flere arbejdstagere i udlandet. Det er en medvirkende faktor til, at han nu vil af med reglen.