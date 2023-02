Syltekrukke-alarm: Mettes mink-udvalg forduftet

Tilbage i juli 2022 sagde statsminister Mette Frederiksen, at der skulle laves et demokratiudvalg, som skulle forholde sig til regeringsarbejdet, men her over syv måneder senere er der intet nyt om udvalget

Mette Frederiksens bodsgang for mink-skandalen var at annoncere oprettelsen af et 'Demokrati-udvalg'. Men der er stadig intet spor af det. Nu kræver Enhedslisten handling

Statsminister Mette Frederiksens svar på Mink-kommissionens flænsende kritik af regering og topembedsmænd var at lave et såkaldt 'Demokrati-udvalg'.

- Der skal handles, understregede statsministeren højtideligt på et pressemøde tilbage i juli.

Men nu - næsten otte måneder senere - er der ingen spor af det. Og dermed ligner statsministeren Demokrati-udvalg en syltekrukke, der ikke engang er blevet desinficeret endnu.

Mikrofon forbi

Hverken Statsministeriet eller Justitsministeriet vil i dag svare på, om udvalget overhovedet findes. Og hvem der i givet fald er medlemmer, om de har holdt møder, og hvad deadline for arbejdet er.

Myndighedernes officielle svar er blot skriftligt at henvise til aftalen om at lave udvalget samt regeringsgrundlagets overordnede vendinger om 'principper for regeringsførelse'.

Statsministeren selv vil ikke svare på Ekstra Bladets spørgsmål om, hvad der er blevet af hendes udvalg. Hun gik blot forbi mikrofonen, tavs som en begravelses-procession.

Justitsminister Peter Hummelgaard (S) var næsten lige så ordknap. Ni ord, blev det til:

- Det kommer vi til at sige noget mere om, lød det blot fra Hummelgaard.

I oktober lavede regeringen ellers en aftale med flere af Folketingets partier om at oprette udvalget. Ved den lejlighed sagde daværende justitsminister Mattias Tesfaye:

- Vi har brug for en ny tilstandsrapport for det politiske system. Derfor vil vi nedsætte Demokrati-udvalget, der kan komme med anbefalinger til, hvad vi kan gøre bedre, skrev han patos-fyldt i en pressemeddelelse.

EL kræver handling

Men heller ikke de partier, der i sin tid var med til at lave aftalen, har hørt mere til det siden.

Både de radikale og Enhedslisten var et stort spørgsmålstegn, da Ekstra Bladet tirsdag spurgte til det.

Partiets retsordfører, Rosa Lund, kaldte ellers i efteråret demokrati-udvalget for 'et vigtigt skridt' på vejen mod mere åbenhed.

Og nu efterlyser hun handling:

- Jeg synes, det var rigtig godt, at vi nedsatte det her udvalg. Og det undrer mig så meget, at der ikke er sket noget, siger hun og fortsætter:

- Vi nedsatte det, og så sker der ikke mere. Men det er jo symptomatisk her gang, at magten skal undersøge sig selv. Så går det lidt langsomt.

Ekstra Bladets Brian Weichardt ville gerne vide, hvorfor ikke statsministeren har tænkt sig at gå af, når nu hendes departementschef Barbara Bertelsen tidligere har bedt dem, hun mente var ansvarlige for minksagen, om at udvise 'maks ydmyghed', 'hive plasteret helt af' og lægge sig ned og rulle Gense Brian Weichardts spørgsmål fra pressemødet i juli

Sådan skulle Mettes syltekrukke redde Danmark

Der var næsten ingen grænser for, hvor godt det ville være for det danske demokrati, at statsminister Mette Frederiksen (S) i sommer annoncerede nedsættelsen af et 'Demokrati-udvalg'.

- Det er klart, at med den kritik, som (Mink-)kommissionen rejser, så skal der handles, sagde hun på et pressemøde i juli og fortsatte:

- Vi skal se på, hvordan vi kan gøre tingene bedre.

Statsministeriet skulle undersøges

Demokrati-udvalget skulle være 'et sagkyndigt udvalg', understregede Mette Frederiksen, inden hun satte lidt flere ord på formålet med det hele:

- Vi foreslår at nedsætte et Demokrati-udvalg, som selvfølgelig hænger sammen med den kritik, der rejses af kommissionen, lød det fra statsministeren.

- Det er selvfølgelig også et ønske fra vores side om at styrke samarbejdet og få belyst de forskellige diskussioner, der har været, også omkring Statsministeriets rolle og samarbejdet mellem ministerierne, fortsatte hun.

Selvom Demokrati-udvalget stadig lader vente på sig, så har Mette Frederiksens pressemøde i sommer fået historiske konsekvenser.

Det fik nemlig de radikale til at kræve, at Mette Frederiksen udskrev valg senest i oktober.