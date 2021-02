Syltet igen igen: Kontanthjælpsloftet lever videre

SF gik til valg på at afskaffe kontanthjælpsloftet, men det blev sendt i høkasse i regeringens ydelseskommission, der udskydes igen-igen

SF gik til valg på at afskaffe kontantshjælploftet inden for et år, men SF's vælgere og kontanthjælpsmodtagerne må væbne sig med tålmodighed længe endnu.

For ydelseskommissionen der blev nedsat efter folketingsvalget i 2019, er ligesom meget andet blev ramt af coronaudskydelse.

Først var det kommissionens afrapportering, der blev skubbet fra december til april i år. Nu går politikerne slet ikke igang med at diskutere loven før efter sommerferien.

Det fremgår af et brev sendt fra statsminister Mette Frederiksen (S) til Udvalget for Forretningsordenen i folketinget.

Er kontanthjælpsloftet væk?

'Okay'

SF stillede det som krav til en S-regering, at kontanthjælpsloftet skulle afskaffes indenfor regeringens første leveår.

Alligevel gik alle støttepartierne med til, at alle offentlige ydelser skulle gennemtænkes i en hurtigtarbejdende kommission.

Kommissionen måtte ikke blive en høkasse, og derfor skulle arbejdet præsenteres for politikerne efter bare et år.

Dét må nu vente til april, og derfor må SF også vente endnu længere på at diskutere deres ellers ufravigelige krav med regeringen. Det tager SF's beskæftigelsesordfører dog ret lunt:

- Hvis de først kommer med deres beretning sidst i april, og vi skal nå at behandle det ordentligt, så er det faktisk okay, at man udskyder lovbehandlingen, siger han til Ekstra Bladet.

Det sagde SF før valget: - Vi støtter ikke en finanslov, medmindre vi lykkes med minimumsnormeringer og en afskaffelse af kontanthjælpsloftet. Bum, sagde Pia Olsen Dyhr under valgkampen i 2019 til Politiken. Efter valget erkendte SF's gruppeformand Jacob Mark løftebruddet, da partiet gik med til en ydelseskommission: - Det løfte, vi gav om, at kontanthjælpsloftet skulle afskaffes med det samme, det bryder vi, fordi vi synes, vi har fundet en model, som er bedre - eller som i virkeligheden er god nok. Vis mere Luk

Han luner sig særligt ved, at man i forståelsespapiret aftalte et midlertidigt børnetilskud til de fattigste familier, imens kommissionen arbejdede.

Og fordi det millionstore tilskud er blevet forlænget året ud, har Karsten Hønge ikke travlt med at skynde på regeringen:

- Når regeringen er med på at levere de millioner, der skal til, så lever jeg med udskydelsen.

Corona, corona

Statsministeren skriver i brevet til udvalget, at lovarbejdet om ydelseskommissionen - og 24 andre forslag - udskydes på grund 'den stigende smitteudvikling'.

Coronaepidemien var også undskyldningen for, at kommissionens arbejde blev forsinket fra december til april. Det fik dog Karsten Hønge til at løfte øjenbrynet en smule:

- Kommissionen består jo ikke af folketingsmedlemmer, så hvorfor skulle man ikke kunne afholde de her møder?

- Men det er altså regeringens forklaring, og den tager jeg så for gode vare.