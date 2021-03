Syrien-aftale: Enhedslisten optrapper krisen

Enhedslisten optrapper konflikten med regeringen i sagen om de danske børn i de syriske fangelejre.

Partiet står således uden for en aftale, som regeringen har indgået, der nedsætter en hurtigtarbejdende 'task force'. Denne skal afdække, om danske børn i de syriske fangelejre kan blive evakueret uden deres forældre.

Det oplyser partiets retsordfører, Rosa Lund, til Ekstra Bladet.

- Børnene, der er i de her lejre, er i livsfare. Derfor synes vi, at børnene skal hjem nu. Vi kan ikke se, hvorfor det skal vente, siger hun til Ekstra Bladet.

- Har I tillid til udenrigsministeren på baggrund af dette?

- Vi har rigtig mange spørgsmål til det her forløb, og der er rigtig mange ting, vi stadig ikke har fået svar på. F.eks. hvad der foregår med den myndighedsgruppe, der er der i forvejen, som ikke har fået børnene hjem, siger hun.

- Vi har stadig en samrådsaftale med Jeppe Kofod, som vi ser meget frem til, lyder det.

Dermed har regeringen ikke styr på hele sit parlamentariske grundlag i sagen, der kan koste udenrigsminister Jeppe Kofod posten.

Med i aftalen er Konservative, Venstre og Liberal Alliance SF og Radikale - men altså ikke 'støttepartiet' Enhedslisten.

Inden 15. maj

Udenrigsministeriet skriver på sin hjemmeside om aftalen:

'Der etableres derfor en hurtigtarbejdende tværministeriel 'Task Force Evakuering', der senest den 15. maj 2021 skal have afdækket, om evakuering af de danske børn uden deres forældre på baggrund af en individuel vurdering vil kunne gennemføres på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde og inden for rammerne af Danmarks konventionsmæssige forpligtelser, udarbejdet konkrete modeller herfor og taget relevante skridt til forberedelse af evakueringer.'

Afsløringer

Sagen om de danske børn i de syriske fangelejre har for alvor taget fart efter en række afsløringer i Ekstra Bladet, som har fået presset på regeringen - og særligt Jeppe Kofod - til at stige dag for dag.

Centralt står oplysninger, som Forsvarets Efterretningstjeneste har videregivet til fire ministerier, Udenrigsministeriet, Justitsministeriet, Forsvarsministeriet og Statsministeriet, men som ikke er kommet videre til Folketinget.

Det har fået partierne på Christiansborg helt op i det røde felt, og her er det Jeppe Kofod, der er den ansvarlige minister.

Konkret er der tale om, at efterretningstjenesten i september 2020 orienterede de fire ministerier om, at Islamisk Stat har smuglet 30 børn ud fra fangelejrene al-Hol og al-Roj i Syrien. Formålet er at træne dem til at begå terror i deres hjemlande.

IS-børneafdeling

Ekstra Bladet har også afsløret, at ministerierne ligeledes modtog efterretninger, som indikerer, at flere danske børn falder inden for den gruppe af børn, som Islamisk Stat planlægger at smugle ud af fangelejrene og gøre til fremtidens terrorister.

Desuden er det blevet afsløret, at ministerierne blev orienteret om, at Islamisk Stat har oprettet en børneafdeling i det afsnit i al-Hol-lejren i Syrien, hvor flere danske børn opholder sig.

Samlet set tegner oplysningerne et billede af, at danske børn er i fare for at blive radikaliseret i de syriske fangelejre.