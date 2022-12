Syriensbørn: Løkke ramt af uld i mund

Efter flere dages tavshed disker udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) nu op med uld i munden om de tilbageværende danske børn i syriske lejre.

Det står klart efter den nyudnævnte udenrigsministers første møde i Udenrigspolitsk Nævn, at der er lagt op til nye og langt mere vage toner fra Løkke på spørgsmålet om de danske børn.

- Du har tidligere sagt, at børnene i Syrien så du gerne komme hjem - og også om nødvendigt deres mødre. Det er i modstrid med, hvad din nye chef, Mette Frederiksen har sagt. Hvad bliver din rolle på den opgave fremover?

- Vi har forhandlet et ret fyldestgørende regeringsgrundlag på ret mange sider, men vi har ikke forholdt os til alle spørgsmål og sat to streger under. Og det spørgsmål, du rejser der, det er præcist ét af dem.

Lars Løkke Rasmussen slår knuder på tungen i sagen om Syriensbørnene. Foto: Anthon Unger

De fem glemte børn

Annonce:

- Men kommer du stadig til at kæmpe for, at børnene kommer hjem hver og en, som du har sagt du ville?

- Vi har dannet en flertalsregering, som består af tre forskellige partier, som går ind med hver deres afsæt. En række fælles positioner har vi allerede fundet. Så har vi nogle spørgsmål, hvor der ikke er to streger under facit. Og de spørgsål, du rejser, er et af dem. Det kommer vi nu til at kigge nærmere ind i.

- Du har ikke haft lige så meget uld i mund på det her spørgsmål tidligere. Du har kaldt det 'Orwellsk', at man sagde, at man 'ikke kunne' få dem hjem. Det var et spørgsmål om, at man 'ikke ville'. Vil du stadig gerne have de børn hjem?

Annonce:

- Jeg har haft det privilegium, at jeg til for ganske få dage siden kunne udtrykke mig fuldstændigt på mine egne og mit partis vegne. Og mit parti indgår nu med to andre partier i en regering, som skal have en regeringsposition. Og... andre partiers position på det her spørgsmål er lige så kendt som min. Og som udgangspunkt er der ikke noget, der rokker ved det.

- Men kan du ikke sige, hvad din indstilling er?

- ... Jeg tror, det er mere befordrende for det hele, er at regeringen nu finder sine egne positioner. Og der er ikke to streger under det her facit. Jeg tror, den klog måde at gøre det på, er at regeringen får lejlighed til at dykke ned i det her.

Op som en Løve

I modsætning til sin nye chef, Mette Frederiksen (S), har Løkke flere gange sat to streger under, at de danske børn i Syrien bør hentes hjem. Også sammen med mødrene.

- Danske børn er danske børn – og de skal hjem. Om fornødent må deres mødre følge med. Udlændingepolitikken bliver ikke slap af at tage et menneskeligt hensyn til, at ingen mødre vil skilles fra deres syge børn, lød det fra Lars Løkke Rasmussen på Twitter i april i år.

Annonce:

Orwellsk

Og på et samråd i september sidste år var Løkke benhård i kritikken af sin udenrigsminister-forgænger, Jeppe Kofod (S):

- Det bliver Orwellsk i sit sprogbrug, når man siger: 'Vi kan ikke gøre noget.' For det kan man jo, hvis man vil. I stedet burde man sige: 'Vi vil ikke gøre noget.' Man kan jo godt tage de her børn hjem.

- Jeg tror, det her kommer til at martre os i årevis, at vi nu har fem danske børn, som har dansk statsborgerskab, og som eviggyldigt i al fremtid, hvis tilfældet vil det, kan ende op med at stå i Danmark med de rettigheder, der knytter sig til det. Det tror jeg ikke er klogt.

Løkkes kattepine: Tavs om Syriensbørn

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Tavs ministerium

Foto: Mads Claus Rasmussen

Lars Løkke Rasmussens position har gennem hele forløbet adskilt sig fra Socialdemokraterne og Venstres kurs, idet de hidtil har krævet et samtykke fra mødrene til at lade sig adskille fra børnene, før en evakuering af børnene kunne komme på tale.

Annonce:

Ekstra Bladet rettede fredag i sidste uge henvendelse til Udenrigsministeriet, men her kunne man endnu ikke oplyse, hvad den nye ministers holdning er, selvom om han har været ganske klar i mæglet som løsgænger i Folketinget.

Trods rykkere er der frem til onsdag i denne uge intet kommet fra Udenrigsministeriet.

Fredag i sidste uge fik Udenrigsministeriet dog Københavns Byrets ord for, at ministeriet i forhold til menneskerettighedskonventionen ikke har pligt til også at hjemtage børnenes mødre. Sagen var anlagt af foreningen Repatriate the Children (RTC), der kæmper for at få familierne hjem til Danmark.