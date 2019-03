Syrisk par får 20.000 efter ulovlig Støjberg-ordre

Et syrisk asylpar skal have en godtgørelse på grund af Inger Støjbergs ulovlige ordre om adskillelse. Manden og kvinden får i alt 20.000 kroner, lyder det i dom, som Københavns Byret har afsagt fredag.

Parret blev tvunget fra hinanden i 2016. Hun var 17 år, og han var 26 år.

I dommen fastslår byretten, at afgørelsen fra Udlændingestyrelsen var ugyldig. Derfor efterkommer retten deres ønske om en godtgørelse.

De havde bedt om 50.000 kroner, men resultatet er altså noget lavere, nemlig 10.000 kroner til hver.

Desuden skal Udlændingestyrelsen betale såkaldte procesrenter, ligesom styrelsen dømmes til at betale sagsomkostninger på godt 73.000 kroner.

Asylpar på 17 og 26 måtte ikke bo på samme center: Kræver 50.000

Retssagen blev rejst på grund af myndighedernes omstridte beslutning om at skille par ad, hvis den ene part var under 18 år. Parret blev tvunget fra hinanden i marts 2016.

Udlændingeminister Inger Støjberg (V) har forklaret, at hun ønskede at skride ind mod unge, der måske var tvunget ind i et ægteskab. Hun talte blandt andet om barnebrude.

I Folketinget har hun været indkaldt til flere samråd om forløbet. Senest skulle hun fredag besvare kritiske spørgsmål fra oppositionen.

Folketingets Ombudsmand har sagt, at der var tale om en ulovlig beslutning, og den blev desuden betegnet som særdeles kritisabel.

I retssagen har Udlændingestyrelsens advokat afvist kravet om godtgørelse. Advokat Karsten Hagel-Sørensen har forsvaret myndighedernes optræden.

- Der er ingen ko på isen i denne sag, påstod han i et retsmøde i februar ifølge dagbladet Politikens referat.

Sagens hovedpersoner bor i dag i Hedensted med deres søn.