Syv dage siden: Hjort er 'ærlig, direkte og ordentlig'

Jakob Ellemann-Jensen skamroste Claus Hjort Frederiksen, få dage før det fredag blev offentlig kendt, at den mangeårige Venstre-profil er sigtet efter den skrappe landsforræderi-paragraf.

Det skete i forbindelse med Hjort Frederiksens annoncering af sit stop i dansk politik efter denne valgperiode.

På Twitter skrev Ellemann-Jensen, at Claus Hjort altid satte sit parti først:

'Claus Hjort er en sand Venstrekæmpe. Ærlig, direkte og ordentlig. Man er sjældent i tvivl om, hvad du mener. Man er aldrig i tvivl om, at du mener, det du siger. Vi skylder dig den største tak for din indsats. Og for at du vil bidrage i FT valgperioden ud.'

Fredag kom det frem, at den tidligere forsvarsminister er sigtet for at have brudt sin tavshedspligt i FE-sagen.

'Jeg kan bekræfte, jeg er sigtet efter straffelovens paragraf 109 for at have overtrådt grænserne for min ytringsfrihed,' oplyser Claus Hjort i en pressemeddelelse.

Det er den såkaldte landsforræder-paragraf, som i grove tilfælde kan give op til 12 års fængsel. Selv ved uagtsomhed kan det give op til tre års fængsel.

'Jeg har ytret mig som folketingsmedlem om en politisk sag, og jeg har ikke yderligere at tilføje for nuværende. Men jeg kunne aldrig drømme om at foretage mig noget, som kunne gøre skade på Danmark eller Danmarks interesser.'

Ekstra Bladet har forgæves siden ugens start forsøgt at få svar fra både Hjort selv og Venstre på, om han er sigtet for brud på sin tavshedspligt, og ifølge Politiken vækker sagen bekymring i Venstres folketingsgruppe.

Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen - der er testet positiv for corona - har fredag ingen kommentar til sigtelsen af Claus Hjort eller sit tweet for en uge siden, oplyser Venstres pressetjeneste.

'Overrasket'

Politisk ordfører Sophie Løhde er overrasket over sigtelsen.

Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde, om sigtelsen mod Claus Hjort Frederiksen:

- Claus har haft en lang og flot karriere som folkevalgt og som minister. Jeg holder meget af ham som menneske og kollega, og jeg kender ham godt.

- Derfor ved jeg, at han er optaget af at tjene Danmark og aldrig ville forsøge at skade danske interesser. Det er stik imod hans karakter, og derfor er jeg også overrasket over sigtelsen mod ham, siger hun.