Syv minutters Brostrøm-interview - Pris: 61.000

Trods optrædener på utallige pressemøder har Sundhedsstyrelsen betalt i dyre domme for at få et blot syv minutter langt Skype-interview med styrelsens direktør, Søren Brostrøm, sendt på gaden på deres egne sociale medier.

Ekstra Bladet kan i dag afsløre, at den blot syv minutter lange video, hvor Brostrøm bliver interviewet af journalisten Tine Götzsche, mangeårig ankerkvinde på TV Avisen, som også i 2020 har været aktiv vært på DR-satsningen Makulator, kostede intet mindre end 61.000 inkl. moms.

Det viser en aktindsigt, som Ekstra Bladet har fået, i omkostningerne for interviewet hos Sundhedsstyrelsen.

Det har ikke været muligt at få indsigt i det fulde regnskab bag den store faktura.

Sundhedsstyrelsen nægter til gengæld at give indsigt i udspecificeringen af regningen. Derfor kan det ikke ses, hvor meget Tine Götzsches honorar har været for selve interviewet.

Til gengæld har kommunikationsbureauet Advice fået betaling for både præproduktion, produktion og postproduktion. Hvordan produktionen kan løbe op, er dog uklart, da interviewet udelukkende er optaget på to webcams og siden tekstet.

Adskillige medier har haft svært ved at få landet interviews med Søren Brostrøm. Ofte har forklaringen fra Sundhedsstyrelsen været, at direktøren ikke har kunnet presse interviews ind i sin kalender. Først efter omkring en uges forsøg lykkedes det i forrige uge Ekstra Bladet at få et interview med direktøren.

Andre medier har givet udtryk for lignenden besvær med at få lavet interview-aftaler med den travle coronageneral.

Eksorbitant pris

Ekstra Bladets politiske kommentator, Henrik Qvortrup, der også er vært på medieprogrammet 'Q & Co', finder prisen for det korte interview eksorbitant.

- Man kan mene om prisen, hvad man vil. Men for almindelige mennesker vil det måske være svært at forstå, at man skal betales eksorbitante beløb for at sidde i sit sommerhus - det ligner det - og stille spørgsmål til direktøren for Sundhedsstyrelsen.

Ifølge Qvortrup bør Tine Gøtzsche ikke kunne lave vanlig journalistik om coronavirus, efter hun nu er kommet på myndighedernes lønningsliste.

- Det her belaster mere Tine Götzsche, end det belaster Sundhedsstyrelsen. Jeg vil mene, det er problematisk, hvis hun fremover laver noget, der handler om coronakrisen. Nu er hun betalt for at stille artige spørgsmål til Sundhedsstyrelsens direktør, siger Henrik Qvortrup.

- Men jeg synes ikke rigtig, at man kan være forarget over, at Sundhedsstyrelsen sender et budskab ud. I gamle dage ville de have betalt et firma for at lave en brochure. Det havde til gengæld været problematisk, hvis Søren Brostrøm havde været hermetisk lukket for alle almindelige medier.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Sundhedsstyrelsen og fra Tine Götzsche.

OPDATERING: 13.03:

Tine Götzsche skriver til Ekstra Bladet, at hun ikke vil oplyse sit honorar:

'Det er kommunikationsbureauet Advice, der har hyret mig til en konkret opgave: interview med Søren Brostrøm til brug på sociale medier. Jeg diskuterer og oplyser aldrig, hvordan de enkelte opgaver i min virksomhed bliver honoreret. Jeg betragter det som afgørende for min virksomhed, at jeg kan bevare det fortrolighedsforhold, der eksisterer mellem mig og mine kunder.

Generelt kan jeg oplyse, at prisen for mine ydelser varierer stærkt afhængigt af kunden og den konkrete opgave.

I øvrigt beskæftiger jeg mig ikke med den daglige corona-dækning, og der er for nuværende ingen opgaver i min virksomhed, der peger i den retning.'

