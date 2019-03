Syv patienter erklæret døde ved en fejl

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Det burde ikke kunne ske - alligevel er syv personer ved en fejl blevet erklæret døde på sygehuse rundt om i Region Syddanmark fra 2010 til 2018.

Det skriver DR SYD- OG SØNDERJYLLAND:

Den normale procedure er, at når en person dør, så skal lægerne erklære vedkommende død i systemerne - men det er altså gået galt syv gange, hvor man har taget fejl af personer.

DR har talt med Kirsten Kristensen fra Varde, som blev erklæret død, selv om hun lever i bedste velgående. Hun var blevet indlagt med en lungebetændelse. En menneskelig fejl betød, at hendes data blev byttet om med en død person - og så var Kirsten pludselig selv død i systemerne.

For Kirsten betød fejlen en masse bøvl og frustrationer, fordi der startede en kædereaktion, hvor blandt andet hendes NemID, sygesikring, kørekort og bankkonti blev lukket ned.

Og nu ændres proceduren, siger ledende overlæge på medicinsk afdeling på Sydvestjysk Sygehus, Torben Knudsen. Fremover skal der to personer til at erklære en person død i systemerne.

- Vi gør nu det, at kapelbetjenten og den læge, der udfører ligsynet, sammenholder data på den seddel, der er på tåen, med patientens øvrige identifikationspapirer.

- Der sidder for eksempel også et armbånd med data på patienten. Derudover sammenholder man oplysninger med journalen. To personer skal gøre det, så man er sikker på, at det er den rette person, man er i gang med at identificere, siger Torben Knudsen.

Kirsten Kristensen har i forbindelse med sagen søgt om en erstatning hos Patientankenævnet, men har fået afslag på at få en kompensation for bøvlen og ubehaget ved at blive erklæret død ved en fejl.