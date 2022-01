Transportminister Benny Engelbrecht (S) beskyldes for at skjule og lyve om vigtige oplysninger for Folketingets partier for at få milliardaftale til at se grønnere ud

Taburetten vakler under transportminister Benny Engelbrecht i en sag om fortielse, løgn og lånte klimafjer.

Regeringens støttepartier holder ministerens skæbne i deres hænder, og de ser med stor alvor på tonsvis af CO2-udledning, som ministeren angiveligt fortiede, da man forhandlede om infrastruktur til 160 milliarder kroner sidste år.

- Sagen ser alvorlig ud, hvis der er tilbageholdt centrale klimatal for at få infrastrukturaftalen til at se grønnere ud, end den egentlig er. Det vil vi til bunds i nu, siger Enhedslistens politiske ordfører Mai Villadsen.

- Vi har krævet hastesamråd og kommer til at vende hver en sten i sagen. Så må vi vurdere de svar vi får, fortæller Mai Villadsen.

SF: 'Ret væsentlig viden'

Det drejer sig om den såkaldte Infrastrukturplan 2035, hvor udledning på flere millioner ton CO2 forsvandt som dug fra solen, selvom tallene angiveligt blev efterspurgt af Folketinget.

- Jeg vil gerne have en forklaring på sagen fra transportministeren, før jeg tager stilling til hans fremtid i regeringen, siger SF's transportordfører Anne Valentina Berthelsen.

SF ser med særdeles kritiske øjne på sagen, fordi 'transportministeren ikke har oplyst om eksistensen af nye beregninger af CO2-udledningen fra anlægsprojekterne i Infrastrukturplan 2035'.

- Vi har jo faktisk spurgt utrolig meget ind til netop det og fået at vide, at sådanne tal ikke eksisterede for mange af projekterne, som vi i sin tid forhandlede om, fortæller SF's transportordfører.

- Det er jo faktisk ret væsentlig viden, når nu vi sådan set forsøger at stoppe en klimakrise og reducere udledningen af CO2 på så mange områder som muligt, siger Anne Valentina Berthelsen.

Det har endnu ikke været muligt at få svar på, hvordan Radikale Venstre ser på sagen. De har dog tidligere oplyst til mediet MobilityWatch, at de gerne ville have set beregningerne under forhandlingerne.

Men partiet Frie Grønne ser også frem til at få svar på, hvorfor Benny Engelbrecht har 'tilbageholdt tilgængelige og væsentlige oplysninger om CO2-udledninger for Folketinget i forbindelse med de mange motorvejsprojekter i transportaftalen'.

Forsker: Det er dybt, dybt kritisabelt

Transportminister Benny Engelbrecht - der endnu ikke har stillet op til et interview i sagen - oplyser til MobilityWatch, at beregningerne ikke blev lagt frem da de 'ikke var tilstrækkelig konsoliderede og dermed ikke robuste nok til bl.a. at være sammenlignelige på tværs af projekter'.

Men ifølge forsker i miljøøkonomi ved Aarhus Universitet, Mikael Skou Andersen, vil sådanne beregninger altid være forbeholdt usikkerhed, skriver MobilityWatch.

Forskeren forholder sig også kritisk til, at beregningerne ikke har været fremme, selvom de eksisterede, før planen blev vedtaget.

- Det er dybt, dybt kritisabelt, og det er nærmest skandaløst, hvis beregningerne er blevet hemmeligholdt, siger han til MobilityWatch.

Transportministeren har indkaldt forligspartierne til en orientering 9. februar ifølge Ekstra Bladets oplysninger.

Minister klapper i om 'den interne proces'

Ekstra Bladet har forgæves bedt om et interview med Benny Engelbrecht for at få svar på, hvorfor han - ifølge støttepartierne - holdt den ekstra CO2-udledning skjult, sagde, at tallene ikke fandtes og hvad han vil sige til partierne.

I stedet har Transportministeriet sendt et skriftligt svar fra ministeren, hvor han ikke vil 'kommentere på den interne proces forud for udspillet'.

'I forbindelse med forberedelser af regeringens udspil, Danmark fremad, blev der - helt som ved andre store udspil - arbejdet på en række forskellige idéer, herunder idéer vedrørende mulig klimakompensation'.

'Som med alt andet forberedende arbejde blev nogle af ideerne fravalgt forud for præsentationen af udspillet', lyder det fra Benny Engelbrecht.

Transportministeren henviser endnu en gang til, at beregningerne af CO2 fra anlæg ikke var tilstrækkeligt konsoliderede og robuste nok.

'Derfor blev de heller ikke brugt i forhandlingerne med Folketingets partier', skriver han.

'Men som det også fremgår af aftalen, så arbejdes der på at udvikle et værktøj, som skal anvendes til at opgøre CO2-fodaftryk. Det er et vigtigt arbejde, hvor der løbende sker en udvikling, som skal gøre os bedre i stand til at beregne klimaaftrykket', skriver Benny Engelbrecht.

Twitter-ministeren

På Twitter har ministeren også gang i de skriftlige svar på spørgsmål fra Enhedslistens Mai Villadsen.

Transportministeren bekræfter i et svar på Enhedslistens spørgsmål, at han har kendt til CO2-beregningerne, men at han fortiede dem og undlod at udlevere dem - selvom partierne efterspurgte dem - fordi han ikke mente, de var 'konsoliderede'.