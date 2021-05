Tænder af over menstruationsforslag

- Skal der også være underbukser på offentlige toiletter? Hvis jeg nu går en tur og spontant skider i bukserne.

Det lyder mere som noget, man ville høre på en lokal bodega i en diskussion, men der kommer ordene ikke fra.

Ordene kan tilskrives MF'er Lars Boje Mathiesen (NB) på Folketingets talerstol i torsdagens debat om, hvorvidt menstruationsprodukter skal være gratis i Danmark og blev mødt med store grin i Folketinget.

Se klippet øverst i artiklen.

Udtalelsen faldt ikke ligefrem i Folketingets næstformand Pia Kjærsgaards (DF) smag, mens hun sad i formandsstolen og fordelte ordet.

- Kan du lige dæmpe det lidt ned?, lød det fra Kjærsgaard til Lars Boje Mathiesen, der kvitterede med at sige, at han 'så laver afføring i sine bukser' i et forsøg på at gøre sætningen mere stueren.

Et forsøg på humor

- Man kan vel undgå at skide i bukserne og ikke undgå at menstruere?

- Jeg laver jo en humoristisk fortælling, i forhold til hvor grænsen går. Hvor går grænsen i forhold til, hvor det offentlige skal forsørge borgerne? Jeg sammenligner jo ikke de to ting, siger ligestillingsordfører for Nye Borgerlige Lars Boje Mathiesen til Ekstra Bladet.

- Jeg passer mit arbejde

Inden Boje Mathiesen turnerede af afføringens vej, så fik han også adresseret sin egen rolle.

- Jeg har lovet mig selv, at når jeg var her i Folketinget, ville jeg tage alle lovforslag seriøst. Jeg må nok sige, at citronen bliver presset i dag, sagde Lars Boje Mathiesen fra Folketingets talerstol.

- Hvorfor møder du så op, hvis du synes, det er så svært at tage seriøst?

- Jeg møder op, fordi det er mit arbejde.

- Men du behøver vel ikke at møde op til alle forslag, der er i salen?

- Det forsøger jeg på. Jeg gør meget ud af at passe mit arbejde i folketingssalen. Derfor forholder jeg mig til de sager, der bliver fremsat. Jeg vil heller ikke ønske, at hvis jeg fremsatte et forslag, at der ikke kom nogen i salen. Så jeg forholder mig til forslaget. Jeg mener, det er et ligegyldigt forslag, siger Lars Boje Mathiesen til Ekstra Bladet.

Forslaget fra partiet Frie Grønne om gratis menstruationsprodukter blev også mødt med modstand i salen af ligestillingsminister Peter Hummelgaard (S).

Han var dog ikke helt så farverig i spyttet som Mathiesen, men nævnte blandt andet, at regeringen ser større ligestillingsproblemer i Danmark.