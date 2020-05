Tager bladet fra munden inden afhøring

De næste to dage skal Venstres Inger Støjberg forsvare sig i sagen om ulovlig adskillelse af asylpar ved Retten på Frederiksberg.

Retsmødet begynder klokken ni. Men allerede tidligt søndag morgen tager politikeren bladet fra munden.

Det gør hun på sin Facebook-side, hvor hun nævner tre eksempler på 'barnebrude, der sad på de danske asylcentre, da vi greb ind'.

'Par fra Irak:

Pige: 17 år

Mand: 29 år

To børn på 3 og 4 år.

Gravid med første barn som 12-årig

Føder første gang som 13-årig

Føder anden gang som 14-årig (10 måneder efter den første fødsel),' skriver hun blandt andet i opslaget.

Nu skal Støjberg grilles om lovbrud

Kritik af medierne

I sit opslag retter Støjberg også en kritik mod medierne. Flere medier har nemlig i blandt andet debatsiderne kaldt det for politisk spin, når politikeren bruger ordet barnebrude.

'Det kan godt være, dagbladet Politiken og resten af venstrefløjen håner alle os, der kalder det for barnebrude. Men det er ærligt talt - i min verden - ufatteligt kynisk og afstumpet!'

'Jeg kan næsten ikke beskrive, hvor ondt jeg får af piger som dem, og hvor forfærdeligt og væmmeligt det er, at de er blevet tvunget ind i en middelalderlig og grusom levevis. Tænk, at vi lagde dansk jord til det, inden der blev grebet ind.

Derfor gjorde jeg alt, hvad jeg kunne inden for lovens rammer for at hjælpe barnebrudene,' skriver politikeren.

Du kan følge afhøringen af Inger Støjberg live på eb.dk søndag morgen fra klokken ni.

Læs hele Facebook-opslaget herunder: