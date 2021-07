Taget i boligfusk: Nu kan hun score kassen

Det kan meget vel blive en særdeles god forretning for Socialdemokratiets boligordfører, Tanja Larsson, at hun har brudt reglerne og beholdt sin andelslejlighed i København i årevis, selvom hun er fraflyttet adressen.

Tanja Larsson flyttede hjem til sine forældre i Faxe Ladeplads på Sydsjælland i oktober 2016, men som Ekstra Bladet har afsløret, har hun samtidig holdt fast i sin andelslejlighed i Københavns Nordvestkvarter.

Den beslutning - som er lodret i strid med andelsforeningens regler - ser ud til at blive indbringende for boligordføreren. I denne periode er værdien af Tanja Larssons lejlighed nemlig steget med i hvert fald 154.500 kroner.

Boligordføreren har efter Ekstra Bladets afsløring besluttet at sælge lejligheden og kan dermed se frem til at inkassere værdistigningen.

'Jeg har sat andelsboligen til salg via andelsboligforeningen med henblik på snarest muligt at få den solgt,' lyder det fra Tanja Larsson i en skriftlig kommentar.

34 procent stigning

Et blik på regnskaberne for den pågældende andelsforening, Skoleholdergården, afslører, at andelskronen er steget med næsten 34 procent i foreningen fra 2016 og frem til det seneste regnskab fra juni 2020.

Konkret er andelskronen for boligordførerens 54 kvadratmeter store lejlighed gået fra at være 8400 kroner i juni 2016 til 11.250 kroner i juni 2020.

Dermed er værdien af Tanja Larssons lejlighed steget med 154.500 kroner i perioden.

Samtidig har hun fremlejet lejligheden og har dermed fået dækket udgifterne ved at have en ekstra bolig i København.

Tanja Larssons andelslejlighed ligger i dette boligkompleks i det københavnske Nordvestkvarter. Foto: Jonas Olufson

Elsker at bo på landet

Mens værdien af hendes københavnske lejlighed blot er fortsat opad, har Tanja Larsson altså været bosiddende i Faxe Ladeplads på Sydsjælland.

Hun er valgt til Folketinget i netop Faxe-kredsen, og undervejs har hun da heller har ikke lagt skjul på sit lokale tilhørsforhold.

- En af de ting, jeg elsker allermest ved at bo på landet, det er vores skønne natur. Jeg elsker at gå tur med min hund - enten ude ved strandkysten ved Stevns eller ved Faxe Ladeplads, hvor jeg selv bor, lød det blandt andet fra boligordføreren i en kampagnevideo på Facebook, da hun sidste år med champagne kunne fejre ét år i Folketinget.

Særlige grunde

Samtidig med at Tanja Larsson har plejet sin politiske karriere i det sydsjællandske, har hun handlet lodret i strid med sin andelsboligforenings vedtægter.

Disse slår utvetydigt fast, at man ikke må være fraflyttet lejligheden i længere end to år ad gangen, mens man fremlejer den. Endda er det kun i særlige tilfælde, at lejlighederne overhovedet må fremlejes.

Af vedtægterne fremgår det således klokkeklart, at hvert medlem af andelsboligforeningen er 'forpligtet til at bruge' sin bolig, og at bestyrelsens tilladelse til udlejning 'kun gives (...) Når andelshaver af særlige grunde midlertidigt må fraflytte sin lejlighed for en kortere periode på maksimalt 2 år'.

Tanja Larsson med partiformand Mette Frederiksen i Folketingssalen, hvor Larsson til daglig er boligordfører for Socialdemokratiet. Foto: Søren Bidstrup

Skjulte fusk

Tanja Larsson har end ikke søgt bestyrelsens godkendelse af fremlejen i forbindelse med sin fraflytning på nu femte år.

Det bekræfter bestyrelsesformanden i foreningen over for Ekstra Bladet.

- Nej, bestyrelsen er ikke bekendt med, at Tanja Larsson ikke bebor sin lejlighed. Bestyrelsen vil nu starte en undersøgelse af sagen, siger formand Alexander Olin Barfoed til Ekstra Bladet.

- Bestyrelsen forventer, at alle andelshavere følger vedtægterne og opretholder deres bopælspligt, medmindre andet er aftalt med bestyrelsen. Gør en andelshaver ikke dette, starter bestyrelsen en dialog med foreningens advokat om eventuelle sanktioner, lyder svaret fra foreningen.

Tanja Larsson, der ifølge Ekstra Bladets oplysninger har haft lejligheden i adskillige år også forud for 2016, skal ikke have deltaget ved mange generalforsamlinger for at have noteret, at netop fremlejereglerne er yderst strikse i Skoleholdergården.

Boligordføreren beklagede

Efter Ekstra Bladets afsløring af Tanja Larssons boligfusk valgte boligordføreren at gå til bekendelse og erkende, at hun har brudt reglerne.

Bekendelsen kom, efter at Ekstra Bladet før weekenden havde forsøgt at få et interview med boligordføreren om hendes brud på reglerne i sin andelsboligforening.

Efter flere forsøg på kontakt var det dog pludselig Socialdemokratiets pressechef, der overtog korrespondancen. Og det var også via pressechefen, at Tanja Larsson endte med at sende følgende korte, skriftlige citat:

'Jeg har en andelsbolig i København, som jeg har fremlejet til nogle andre, som bor der i for lang tid. Det er ikke i orden, og det beklager jeg. Og jeg vil nu hurtigst muligt bringe orden i sagerne, så jeg fremover overholder andelsboligforeningens vedtægter.'

Ekstra Bladet har efterfølgende forsøgt at få opklaret en række spørgsmål, bl.a. hvilken fremlejemodel hun har benyttet sig af, samt hvad hendes reaktion er på lejlighedens værdistigning under fraflytningen.

I stedet har Tanja Larsson blot oplyst, at hun nu har sat lejligheden til salg.