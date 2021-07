Taget i boligfusk: Undersøgelse igangsat

Tanja Larsson, Socialdemokratiets boligordfører, får nu en sag på halsen internt i sin andelsboligforening.

Det står klart, efter Ekstra Bladet har afsløret, hvordan Tanja Larsson i årevis har opereret i strid regler om bopælspligt - og ikke mindst vedtægterne i den andelsboligforening, hvor hun har en to-værelseslejlighed i Københavns Nordvestkvarter.

Larsson har siden 2016 været fraflyttet lejligheden i Skoleholdergården for først at kunne stille op og blive valgt ind i kommunalbestyrelsen i Faxe og dernæst overtage Henrik Sass Larsens mandat, da hun kom til at repræsentere Faxe-kredsen i Folketinget efter Sass' farvel til politik.

Men på intet tidspunkt i løbet af de sidste knap fem år har bestyrelsen i Skoleholdergården fået besked om, at hun er fraflyttet og fremlejer sin lejlighed.

Det bekræfter besytrelsesformanden i foreningen over for Ekstra Bladet.

- Nej, bestyrelsen er ikke bekendt med, at Tanja Larsson ikke bebor sin lejlighed. Bestyrelsen vil nu starte en undersøgelse af sagen, siger formand Alexander Olin Barfoed til Ekstra Bladet.

- Bestyrelsen forventer, at alle andelshavere følger vedtægterne og opretholder deres bopælspligt, med mindre andet er aftalt med bestyrelsen. Gør en andelshaver ikke dette, starter bestyrelsen en dialog med foreningens advokat om eventuelle sanktioner, lyder svaret fra foreningen.

Tanja Larsson, der ifølge Ekstra Bladets oplysninger har haft lejlighed i adskillige år også forud for 2016, skal ikke have deltaget ved mange generalforsamlinger for at have noteret, at netop fremlejereglerne er yderst strikse i i Skoleholdergården.

Ved stort set alle ordinære generalforsamlinger bliver forslag om at lempe fremlejereglerne forkastet, da bestyrelsen ønsker, at nye beboere skal kunne komme til de relativt billige andelsboliger, når andelshavere ikke længere har boligbehov i dem.

Reglerne i foreningen er da også krystalklare. Her fremgår det, at hvert medlem af andelsboligforeningen er 'forpligtet til at bruge' sin bolig, og at bestyrelsens tilladelse til udlejlning 'kun gives (...) Når andelshaver af særlige grunde midlertidigt må fraflytte sin lejlighed for en kortere periode på maksimalt 2 år.'

Afsløret i snyd: Nu beklager hun

Går den, så går den.

Det synes at være fremgangsmåden hos boligordfører Tanja Larsson på det københavnske boligmarked.

Ekstra Bladet forsøgte før weekenden at få et interview med boligordfører Tanja Larsson om hendes brud på reglerne i sin andelsboligforening.

Efter flere forsøg på kontakt var det dog pludselig Socialdemokratiets pressechef, der overtog korrespondancen. Og det var også via pressechefen, at Tanja Larsson endte med at sende følgende korte, skriftlige citat:

'Jeg har en andelsbolig i København, som jeg har fremlejet, til nogle andre som bor der, i for lang tid. Det er ikke i orden, og det beklager jeg. Og jeg vil nu hurtigst muligt bringe orden i sagerne, så jeg fremover overholder andelsboligforeningens vedtægter.'

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få opklaret, hvad Tanja Larsson konkret vil foretage sig for at 'bringe orden i sagerne'.