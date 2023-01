Taiwan-ven Fogh: Klapper i om donationer

Tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen er meget åben om sin støtte til østaten Taiwans kamp mod Kina.

Til gengæld er han helt lukket om, hvor mange penge han modtager i finansiel støtte fra Taiwan til sin fond Alliance of Democracies.

Da Fogh gæstede Deadline på DR 17. januar, sagde han, at han 'ikke kan huske, hvor mange penge' Alliance of Democracies får fra en taiwansk fond, som han har et samarbejde med.

Men nu aner han pludselig ikke om, han overhovedet får penge fra fonden.

Det bedyrede Fogh torsdag, da Ekstra Bladet forsøgte at få beløbet ud af ham under sin 70-års fødselsdagsreception på Christiansborg torsdag.

Bare glad for frihed

- Før var du vild med Kina, nu er du vild med Taiwan. Hvad får du for det?

- Hæhæhæ ... jeg ser fremskridt for frihed og demokrati på Taiwan, og det er jeg glad for.

- Det er også godt, men spørgsmålet var, hvad du får fra Taiwan?

- Jamen, jeg får ingenting fra Taiwan som sådan.

- Men vi arbejder sammen med en demokratifond på Taiwan og med alle mulige private sponsorer fra hele verden. Så jeg er meget stolt over at være lobbyist for frihed og demokrati, siger Anders Fogh Rasmussen og fortsætter:

- Det er jeg også i Ukraine, hvor jeg i øvrigt arbejder gratis.

Aner det ikke

- Du arbejder ikke gratis i Taiwan.

- Joh, jeg driver en fond, der hedder Alliance of Democracies Foundation, og den kører ved hjælp af private sponsorater.

- Og hvad får du fra Taiwan?

- Det ved jeg faktisk ikke engang selv.

- Et slag på tasken ..?

- Det aner jeg ingenting om.

Lover ikke at love noget

- Vil du love, at du nu går hjem og finder ud af, hvor mange penge du får fra taiwanske fonde, og så fortæller du det til Ekstra Bladet, så er der fuld åbenhed?

- Hvis jeg beslutter, at der er skal være fuld åbenhed, så skal Ekstra Bladet også nok få det at vide.

- 'Hvis du beslutter' ... du lover det simpelthen ikke?

- Nej, fordi vi har jo den regel omkring private sponsorer, at de selv oplyser den slags, siger Anders Fogh Rasmussen og tilføjer til afslutning:

- Der er ikke noget at komme efter.

Mens spændingerne mellem Kina og Taiwan dagligt når nye højder, aflagde Fogh tidligere på måneden et besøg hos Taiwans præsident.

Da Fogh var statsminister i 00'erne, indgik han ellers et formelt 'partnerskab' med netop Kina.

Fogh om Kina-kovending: De var bedre dengang

Da Anders Fogh Rasmussen var Danmarks statsminister tilbage i 00'erne, ville han lade Kina købe våben fra EU.

Han lavede også en partnerskabsaftale med det kommunistiske regime for blandt andet at øge handelssamarbejdet.

Nu opfordrer han omvendt danske virksomheder til at trække sig ud af Kina og give militære garantier til Taiwan.

Det sker, sideløbende med at Foghs fond Alliance of Democracies samarbejder med en taiwansk fond.

Men kovendingen har intet med det samarbejde at gøre, siger han. Kina var simpelthen bare et venligere land dengang, lyder argumentationen.

- Det har intet med Taiwan at gøre. Det skyldes Kina. Jeg troede virkelig på, at man kunne gøre Kina mere liberalt frem til 2012.

Nu undertrykker Kina

- Men så kom Xi Jinping til (som præsident, red.), og så skal jeg love for, at de ændrede kurs. De er aggressive over for deres naboer, de undertrykker deres mindretal, og derfor har jeg ændret synspunkt, siger Fogh.

- Det har da været et kommunistisk rædselsregime altid. Du har jo ændret kurs fuldstændig?

- Det er korrekt. Vi troede på, at Kina kunne blive mere fredeligt og åben, hvis vi kunne handle mere med dem. Og derfor indgik jeg den aftale dengang.