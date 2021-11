Talte han usandt?

På et samråd sagde Nick Hækkerup, at der ikke fremgik tvivl om hjemlen i materialet til det møde, hvor det blev besluttet at aflive alle mink. Men to bilag viser noget andet

Talte justitsminister Nick Hækkerup usandt på et samråd 9. december 2020?

Det spørgsmål blev der boret i under afhøringen af ham i Granskningskommissionen fredag, da rettens udspørger, Jakob Lund Poulsen, spurgte ind til ministerens talepapir og svar på samrådet, hvor Nick Hækkerup skulle svare på spørgsmål om aflivning af mink.

På samrådet sagde Nick Hækkerup i sin tale, at spørgsmålet om hjemmel ikke var oppe på mødet i regeringens koordinationsudvalg 3. november 2020, hvor det blev besluttet at aflive alle mink. Det samme fremgår af hans talepapir:

'Det indgår hverken i materialet til mødet eller i drøftelserne på mødet, at der er tvivl om hjemlen til at udvide indsatsen med at aflive mink til hele landet'.

Var det dækkende, vil udspørger Jakob Lund Poulsen vide.

- Ja, det synes jeg faktisk det er, svarer Nick Hækkerup.

Jakob Lund Poulsen påpeger herefter, at der på mødet 3. november 2020 - som det også har været fremme tidligere - netop blev fremlagt to bilag, hvor det stod, at det formentlig ville kræve ny lovhjemmel at iværksætte enten en dvalemodel eller varig nedlukning af erhvervet.

- Synes du så stadig, at besvarelsen af samrådsspørgsmålet er fuldt dækkende?

- Ja, svarer Nick Hækkerup kort.

Nick Hækkerup forklarer videre, at regeringen valgte en tredje model - aflivning af alle mink - som ikke fremgik af materialet, og at hjemlen til denne konkrete model derfor ikke var beskrevet i materialet.

Ifølge de hidtidige forklaringer givet i kommissionen var der nærmest ingen på mødet, der læste bilagene. Departementchef i Statsministeriet, Barbara Bertelsen, forklarede under afhøringen af hende torsdag, at der ikke var tid.

- Det hastede som død og helvede, lød hendes svar på udspørgerens spørgsmål om, hvorfor man ikke kunne tage en læsepause på 10-15 minutter til at læse bilagene, inden man traf beslutningen om at aflive alle mink.

Nick Hækkerup deltog ikke selv i mødet, da han var syg af covid-19 på det tidspunkt. Men han lod forstå under afhøringen af ham, at han satte sig ind i sagen efterfølgende.

