Tampen brænder: Fire partier forhandler videre

Lørdagens regeringsforhandlinger trak ifølge Ekstra Bladets oplysninger ud på natten, da kongelig undersøger Mette Frederiksen (S) for første gang havde både Venstre, Moderaterne og de radikale flankeret ved forhandlingsbordet samtidig på Marienborg.

Men det afholder ikke parterne for - alle fire - at mødes igen søndag for at fortsætte arbejdet.

Dermed kommer Danmarks kommende regering, som nu tegner til at blive en flerpartiregering, tættere og tættere på.

Søndag er det 40 dage siden, at folketingsvalget blev afholdt, og mens det for få dage siden ifølge nærmest samtlige politiske kommentatorer i Danmark tegnede til at blive en SV-regering, er der nu kommet andre - og flere - boller på suppen.

Toppen af Venstre har ellers været ivrige efter at holde Løkke væk fra den kommende regering, men for at sikre stabilitet og en mere pragmatisk kurs er han nu alligevel blevet lukket ind i varmen.

Løkke selv var ellers tidligere ude og stort set afskrive sig selv fra at deltage i en kommende regering, men gjorde så pludselig i denne uge et vaskeægte Løkke-comeback.

Da det stod klart for Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne, at der hverken for Mette Frederiksen eller Jakob Ellemann-Jensen så ud til at være nogen vej udenom en bred regering, hævede han prisen og bed sig fast i forhandlingsbordet, forklarer Ekstra Bladets politiske kommentator, Henrik Qvortrup.

Der bliver med andre ord slugt en del kameler ved forhandlingsbordet i disse dage, og flere af dem er for Mette Frederiksens vedkommende blå.

