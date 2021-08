'Tangerer det rene børnemishandling'

Det nærmer sig børnemishandling, at Rasmus Paludan har presset unge drenge - hvoraf én fortæller, han er 13 år - til at se en selvmordsvideo på chatforummet Discord, som er oprettet i partiet Stram Kurs' navn.

Sådan lyder reaktionen fra Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup, efter Ekstra Bladet har afsløret højrefløjspolitikerens grænseoverskridende chat-adfærd online.

'Den her afsløring er rigtig godt arbejde af Ekstra Bladet. Men hvor er det dog trist at læse om. Det burde ikke forekomme i Danmark anno 2021. Tangerer det rene børnemisbrug!' skriver Peter Skaarup på Twitter.

Han melder sig dermed i koret af politikere, som melder sig på banen oven på historierne om Paludan.

Socialdemokratiets politiske ordfører og medlem af retsudvalget, Jeppe Bruus, mener, der skal gøres meget mere for at dæmme op for grænseoverskridende chat og potentiel grooming af børn på nettet med bl.a. visning af selvmordsvideoer:

- Siden jeg blev valgt, har jeg fokuseret meget på, hvordan vi beskytter børn og unge mod personer, der kan skade dem. Der er et behov for at beskytte børn og unge mod, at personer, der vil dem ondt, kan få adgang til dem online, siger han til Ekstra Bladet.

- Synes du, det er et selvstændigt problem, at han bruger Stram Kurs’ politiske ungdomsforum til det her?

- Jo, men ligegyldig hvilken platform, du har, kan det misbruges til at groome. Man kan bruge alle mulige kanaler. Nu skal politiet først og fremmest afgøre, hvad der er op og ned i sagen. Men generelt har vi som samfund et problem med personer, der forsøger at groome børn og unge til at gøre forfærdelige ting.

- Derfor har vi fremlagt initiativer til at kunne sætte ind overfor sociale medie platforme, så vi kan beskytte børn og unge, siger Jeppe Bruus.

Chokeret

Socialminister Astrid Krag (S) reagerede lørdag ligeledes med afsky over højrefløjspolitikerens online-adfærd over for børn og unge:

'Er chokeret over at en voksen udnytter sin position og benytter sig så groft af, at børn er nemme at kontakte og ofte er alene om de ting de laver på nettet. Godt at Johanne Schmidt-Nielsen og Red Barnet har handlet hurtigt med politianmeldelse,' lyder det fra Astrid Krag.

Frie Grønnes leder, Sikandar Siddique opfordrer derudover til, at Rasmus Paludan bør modtage professionel hjælp.

- Det er jo helt forrykt. I tre år har han rejst rundt mellem udsatte områder og svinet og skræmt minoritetsbørn, og nu sidder han så på nettet og skader børn. Vi skal have vores børn ud af kløerne på ham, og så skal manden have noget professionel hjælp, for der er jo tydeligvis noget helt galt. Derfor er jeg også glad for at høre, at han er blevet politianmeldt, så vi forhåbentlig kan få sat i stopper for, at Paludan terroriserer vores børn på nettet og i de socialt udfordrede områder.

Rasmus Paludan. Foto: Martin Lehmann

Ekstra Bladet har siden lørdag forgæves arbejdet på at få en kommentar fra Rasmus Paludan til politikernes kritik.