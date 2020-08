Tanja forbigået: Fuldstændig ubrugeligt

Tirsdag fremlægger regeringen det længe ventede udspil om retten til tidlig pension for nedslidte danskere.

Udspillet, der var Socialdemokratiets helt store slagnummer under folketingsvalget i 2019, kommer dog ikke alle hårdtarbejdende danskere til gode, ifølge Ekstra Bladets oplysninger.

En af dem, der bliver forbigået i planen, er Tanja Fogh Jensen.

Tanja er uddannet uddannet sosu-hjælper og arbejder i hjemmeplejen i Syddjurs kommune.

- Jeg kan ikke se mig selv arbejde, som jeg gør nu, til jeg er nået folkepensionsalderen, siger 40-årige Tanja, der arbejder 30 timer om ugen og tjener 21.500 kroner om måneden plus tillæg før skat.

Slidt

Tanja kører dagligt - både i bil og på cykel - rundt til kommunens ældre og plejekrævende borgere. De mest plejekrævende af dem har lifte og andre hjælpemidler, der skåner Tanjas ryg og knæ.

- Men det kræver stadig kræfter at løfte, flytte og fysisk støtte borgerne. Jeg kan mærke, at jeg bliver slidt af det. Det er jeg allerede, lyder det.

Tanja har været uddannet siden 2003, hvor hun var 23 år. Det vil sige, at hun som 40-årig i dag har 17 år som sosu-hjælper på bagen.

For at skulle leve op til regeringens krav om retten til tidlig pension skulle hun, ifølge Ekstra Bladets oplysninger, som 61-årig minimum have været 42 år på arbejdsmarkedet. Dermed ville hun kunne gå på pension et år tidligere end ellers. Havde hun været erhvervsaktiv i 43 år, kunne hun gå fra to år før. 44 år på arbejdsmarkedet havde givet hende retten til tilbagetrækning tre år tidligere.

Fuldstændig ubrugeligt

Og selv om Tanja har været rimelig tidligt ude af starthullerne, når hun 'kun' at have været på arbejdsmarkedet i 38 år, når hun rammer sin 61 års fødselsdag.

- Altså, det er der jo nærmest ingen, der kan nå. Skulle jeg have 'nået det', skulle jeg være gået direkte fra folkeskole til sosu-uddannelsen.

- Som jeg forstår det på nuværende tidspunkt, kommer den ordning jo nærmest ingen til gode. Det er jo fuldstændig ubrugeligt, lyder det fra Tanja Fogh Jensen.

Beløbet for lavt

- Tror du, at du ville have benyttet dig af muligheden, hvis du kunne?

- Nej, for beløbet er for lavt. Hvis det havde været 13.500 efter skat, havde det været ok. Men det er ikke i orden. Det beløb kan man jo hverken leve eller dø for