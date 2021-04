Tavs Tesfaye vækker opsigt: Klar til at diskutere omstridt lov

Flere partier mener, at reglerne for familiesammenføring for danske statsborgere i mange tilfælde rammer de forkerte. Nu vil udlændinge- og integrationsministeren drøfte loven med partierne

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) indbyder nu en række partier til drøftelser om reglerne for familiesammenføring for danske statsborgere.

Det oplyser han til Ekstra Bladet.

'Jeg har nu besluttet at invitere Mads Fuglede (udlændingeordfører for Venstre, red.) og de andre partier til en kop kaffe og få en snak om, hvordan reglerne administreres i praksis, og om der er behov for ændringer,' skriver han i et mailsvar, som du kan læse mere om nederst i artiklen.

Homoseksuel kvinde udvist

Ministerens udmelding kommer, efter Ekstra Bladet i sidste uge berettede om russiske Vlada Shadots, der i morgen skal forlade sit liv og sin danske kone i Danmark og rejse tilbage til Rusland på grund af et krav om boligforhold, som parret ikke levede op til, og som medførte, at de fik afslag på familiesammenføring.

Hendes historie skriver sig ind i en lang række af sager de senere år, hvor reglerne om familiesammenføring for danske statsborgere er blevet alt for stramme. Det mener både Radikale Venstre, SF og Enhedslisten, der tirsdag fortalte Ekstra Bladet, at de ønsker at lave reglerne om.

Siden meldte Venstre, der ellers er kendt for at føre en stram udlændingepolitik, at også de er klar til at kigge på, hvordan loven praktiseres - omend de ikke nødvendigvis mener, der er behov for en decideret lovændring.

- Vi vil meget gerne være med til at se på det, og vi vil meget gerne give reglerne et serviceeftersyn, lød det torsdag fra udlændingeordfører Mads Fuglede.

- Hvis Mattias Tesfaye læser det her, og det ved jeg, han gør, så skal han bide mærke i, at Venstre meget gerne vil indkaldes til en dialog om, hvordan vi får lavet nogle regler, der er fornuftige og ikke rammer den forkerte gruppe.

Danske Lene Kibsgård fortæller her, hvad hun synes om udvisningen af hendes hustru, Vlada Shadots.

Nægter at stille op

Det er denne opfordring til dialog, Mattias Tesfaye nu oplyser, at han vil følge. Det sker i en skriftlig udtalelse, som Ekstra Bladet har modtaget, efter at han endnu engang har afvist at stille op til et interview om sagen:

'Jeg kan ikke kommentere på en konkret sag. Helt generelt synes jeg, det er fair, at vi stiller nogle krav til de mennesker, der gerne vil familiesammenføres i Danmark,' skriver Mattias Tesfaye.

'Vi har blandt andet et krav om, at man råder over en bolig af en vis størrelse (kravet, som Vlada Shadots og hendes hustru ikke opfyldte, red.). Det var en regel, som Socialdemokratiet var med til at indføre i år 2000, fordi man så eksempler på, at folk blev familiesammenført til lejligheder, hvor der boede alt for mange mennesker på alt for lidt plads. Det gav store problemer lokalt.'

Ekstra Bladet har besvaret ministerens mail med en række opfølgende spørgsmål, herunder om ministeren er enig med partierne i, at loven i praksis har og har haft uhensigtsmæssige konsekvenser for en række danskere.

Disse spørgsmål har ministeren ikke ønsket at svaret på.

