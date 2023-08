Tavs velkomst til Ellemann

Toppen af Venstre har i den grad taget en pause fra de sociale medier i kølvandet på Jakob Ellemann-Jensens comeback som partiformand.

Hverken Ellemann-vikarerne, Troels Lund Poulsen og Stephanie Lose, politisk ordfører Morten Dahlin eller sundhedsminister Sophie Løhde har bemærket det på deres Facebook- eller Twitter-profiler.

Troels Lund Poulsen har forleden takket Stephanie Lose for godt samarbejde i Ellemanns fravær. Og Morten Dahlin har onsdag gjort opmærksom på et interview, han selv har givet til Berlingske om frit valg på børne-området. Men Ellemanns svære comeback er der ikke faldet én status-opdatering af om.

Enkelte ministre som fødevareminister Jacob Jensen har hilst Ellemann velkommen tilbage, men de store kanoner har altså holdt tastatur-krudtet tørt.

Ellemann vendte tirsdag tilbage til alle sine roller i toppen af dansk politik som både partiformand, forsvarsminister og vicestatsminister.

Jakob Ellemann har måttet kigge langt efter heltekvad fra vennerne på de sociale medier efter sit comeback.

Sårbar Ellemann

Det gjorde han ved først at hilse på medarbejderne i Forsvarsministeriet i selskab med en enkelt pressefotograf, der tog billeder af, at Ellemann sad og skrev på nogle papirer og hilste på ministeriets departementschef.

Derpå gav han korte interviews til DR og TV 2, hvor han fortalte om den nærmest umenneskeligt svære vej tilbage fra sin stress-sygdom, der i perioder nærmest havde lammet ham fysisk og psykisk.

Han gav dermed et sjældent sårbart indblik i sin vej tilbage til toppen af dansk politik og alle de monstrøse udfordringer, der venter ham med at vende de notorisk dårlige meningsmålinger og kvaler med at få forklaret vælgerne, hvorfor Venstre er gået i regering under statsminister Mette Frederiksens (S) vinger.

Et valg, som Ellemann ellers hårdnakket nægtede, at han nogensinde ville foretage, da han lå i valgkamp i efteråret.