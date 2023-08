Tavse ministre: - Hvor vil I spare?

Alt er ved det gamle forud for, at regeringen præsenterer sit finanslovs-forslag på torsdag:

Medierne er plastret til med historier om, hvad regeringen vil bruge penge på. 100 millioner til det ene. 35 millioner til det andet.

Men regeringen siger vanen tro ikke et kvæk om, hvem der må holde for, og hvor der skal skæres.

Det er næsten for let.

'Det finder du ud af'

Derfor har Ekstra Bladet bedt en række ministre om at svare på, hvor de vil skære allermest ned på den kommende finanslov. For når man kan uddele 'lunser' til medierne om, hvem man vil give penge, kan man vel også gøre det modsatte og fortælle, hvem de vil tage fra.

I spidsen for det hele står finansminister Nicolai Wammen. Men han sparede på stemmebåndet, da vi forsøgte at spørge til besparelser foran Socialdemokratiets gruppeværelse på Christiansborg tirsdag:

- Nicolai Wammen, hvor vil I spare allermest på finansloven?

- Det finder du ud af på torsdag.

- Hvorfor vil I ikke sige det nu?...

Det spørgsmål endte desværre i den blå luft. For finansministeren demonstrerende, at han i den grad har fået førligheden tilbage efter sin løbeskade i foråret. Han var allerede væk.

Spørg Nicolai

Også socialminister Pernille Rosenkrantz-Theil skærer ned på taletiden:

- Har du ikke en rigtig god spare-luns til Ekstra Bladet?

- Det må du spørge Nicolai (Wammen, red.) om.

Ekstra Bladet forsøgte også erhvervsminister Morten Bødskov. Men han gik bare forbi.

Den eneste, der ville begave Ekstra Bladet - og dermed vælgerne - med en lille spare-luns, er integrationsminister Kaare Dybvad. Det er ganske vist en besparelse af lidt ældre dato, men vi er tilfredse med lidt.

Nok 30 millioner

- Hvor vil I spare allermest på finansloven?

- Jeg er ikke ansvarlig for finansloven, men på mit område skal vi spare på integrations-projekter, og jeg tror også på nogle af de ansatte i departementerne (ministerierne, red.) generelt.

- Hvor meget vil I spare?

- Jeg kan ikke huske tallene. Jeg tror, at det er 20-30 millioner eller sådan noget på integrations-projekter.

- Og hvad med de ansatte.

- Jeg kan ikke huske det. Jeg har bare fået det at vide. Men det er næsten bedst, at du snakker med finansministeren.

Det er ikke mig

- Hvorfor har du ikke meldt det ud? Medierne er jo propfulde af historier om, hvad regeringen gerne vil bruge penge på?

- Jeg tror, at det her kom ud i forbindelse med en aftale om fængslerne, som man lavede for nogle år siden. Men det er jo ikke mig, der laver finansloven, siger Kaare Dybvad.

Ekstra Bladet har også på skrift bedt finansminister Wammen om at få en lille luns under hånden, så vi kan breake en solohistorie om finansloven. Eneste krav var, at det skulle være om en besparelse i stedet for en gave. Indbakken forblev tom.