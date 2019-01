Taxabranche ramt af nyt 'kæmpestort' problem: - Folk slipper for let igennem

Den i forvejen hårdt plagede taxabranche er blevet ramt af et nyt problem.

Alt for mange chauffører taler slet ikke et ordentligt dansk, selvom loven kræver det.

Derfor vil et bredt flertal blandt de politiske partier nu sikre, at taxachaufførerne rent faktisk har de sprogkundskaber, loven kræver.

- Jeg har oplevet at blive smidt ud af en taxa, fordi jeg ikke ønskede selv at taste adressen ind på chaufførens telefon. Det er ikke min opgave.

Så skal man ikke køre

Sådan lyder det fra Dansk Folkepartis transportordfører, Kim Christiansen, der betegner problemet som 'kæmpestort' og går forrest i kampen for bedre dansk i vognene.

- Hovedparten af de nye førerkort, der bliver givet, er til chauffører, der ikke kan et forståeligt dansk.

- Hvis ikke man kan dansk på et fornuftigt niveau. Hvis ikke man kan stave til Tordenskjoldsgade, eller hvor jeg nu skal hen, så skal man bare ikke køre taxa, siger han.

Konkret lægger politikerne op til, at de skoler, som uddanner chaufførerne, bliver sat under bedre kontrol.

Som statsborgerskab

- Eftersom der i den nye taxalov er krav om, at man skal have danskkundskaber svarede til danskprøve to, det samme som at få et statsborgerskab, så er der noget, som tyder på, at skolerne snyder på vægten og lader folk slippe for let igennem, siger Kim Christiansen.

Fra transportminister Ole Birk Olesen (LA) lyder det, at Færdselsstyrelsen ganske rigtigt har konstateret, at det halter med nyuddannede taxachaufførers sprog. Det er blevet opdaget ved tilsyn på skolerne. Derfor har skolerne fået besked på at gøre det bedre, ligesom de vil blive holdt ekstra i ørene i 2019. Men taxaselskaberne skal også tage sig sammen, mener han.

- Jeg er tilfreds med, at Færdselsstyrelsen nu tager hånd om problemet. Derudover kunne jeg ønske, at branchen selv tog fat om problemet og af egen drift forsøgte at leve op til kundernes berettigede forventninger, siger Ole Birk Olesen til Ekstra Bladet.

Taxaformand: De trækker os med ned

Det går ud over resten af branchen, når nogle chauffører ikke kan tale ordentligt dansk, mener brancheformand Thomas Wiigh Larsen. Foto: Mogens Flindt

Hos brancheforeningen Taxiførere i Danmark (TiD) er formand Thomas Wiigh Larsen yderst utilfreds med, at mange af hans nye kolleger ikke forstår og taler ordentlig dansk.

- Med den nye liberale taxalov bliver der åbnet op for gud og hvermand. Det er et stigende problem, siger han.

Ekstra Bladet fanger ham på telefonen, mens han passer sit job som taxachauffør. Han er vognmand for sig selv og ejer dermed sin egen vogn. Ansatte kan det ikke længere betale sig at have af økonomiske årsager, forklarer han.

Stor frustration

- Mange af de nye aner ikke noget om at køre taxa. Og de taler sågar ikke sproget, eller som et minimum bare engelsk.

- Det er helt klart, at det går ud over os, der ved, hvad service går ud på. De trækker os med ned. Det er til stor frustration, at det fungerer på den her måde, siger han.

Om de skoler, der kan se frem til strammere tilsyn, siger han:

- Det virker som en pengefabrik, der skal have en masse folk igennem.

Dantaxi indfører test: Et nyt problem Hos Dantaxi 4x48 erkender kommunikationschef Rasmus Krochin, at chauffører med dårlige danskkundskaber er et stigende problem. Derfor er firmaet er i gang med at indføre en intern danskprøve for jobansøgere. Ligesom firmaet allerede har måtte afvise jobansøgere, fordi de ikke kunne sproget godt nok. - Det er et problem, der er kommet inden for den sidste tid, siger han og fortsætter: - Vi henstiller til, at tilsynet med kursusudbyderne (der uddanner taxachauffører, red.) bliver bedre. - Skyldes de dårlige danskkundskaber ikke bare, at I taxaselskaber er for griske? Det er svært at skaffe gode chauffører i en opgangstid, hvor folk forventer en anstændig løn? - Det er ikke mit indtryk. Igennem de forskellige konjunkturer igennem de seneste mange år, så synes jeg mere, det er et problem som er opstået her inden for den senere tid. Skal have fair løn

- Men kunne man ikke sikre bedre kvalitet, hvis de fik en bedre løn? - Det afgøres af forhandlinger imellem vognmand og chaufføren om løn og arbejdsvilkår. Det er ikke noget Dantaxi 4x48 har del af. Det hører under de selvstændige vognmænd. - Men I kunne arbejde for, at chaufførerne fik mere for at køre i taxaerne med jeres navn på siden? - De skal selvfølgelig have en fair løn. Der handler det også om at gøre produktet bedre for kunderne, sådan at der kommer flere ture og dermed større indtjening for chaufføren, siger Rasmus Krochin.

Taxachauffører: Det er et kæmpe problem

Ingen af de taxachauffører, som Ekstra Bladet talte med mandag eftermiddag, havde lyst til at stille sig frem med deres kritik af kollegerne, hvoraf ikke alle taler et godt nok dansk. Chaufførerne var enige om, at det går ud over serviceniveauet, når sproget ikke beherskes ordentligt. Foto: Olivia Loftlund

Snakkelysten om sprogproblemerne - og de medfølgende serviceproblemer - blandt en gruppe københavnske taxachauffører var mandag eftermiddag stor. Lige indtil Ekstra Bladets fotograf fandt kameraet frem.

Ingen havde lyst til at lægge navn og billede til deres kritik af kollegaerne i branchen af frygt for efterfølgende chikane.

Generelt var der dog bred opbakning til, at danskkundskaberne i taxaerne skal være bedre.

- Da jeg begyndte med at køre taxa i 1980, skulle du magte det danske sprog, have kendskab til byen og være serviceminded. I dag behøver man ingen af de tre ting, lød det blandt andet fra én chauffør, mens en anden veteran bag rattet sagde:

- Efter den nye taxalov trådte i kraft sidste år, bliver der givet mange tilladelser til folk, der ikke kan et ord dansk. Men hvad hvis det er et barn, der skal køres et sted hen? Og mange ældre kan heller ikke andre sprog. Det ender i lange omveje, når man ikke aner, hvad kunden siger.