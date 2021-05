Tes-fej: I flyverskjul om Rwanda-aftale

Regeringens ministre afviser at svare på spørgsmål om deres asylaftale med Rwanda. Enhedslisten vil nu have Tesfaye ud af busken

Regeringens asylaftale med Rwanda har forvandlet sig til en kastebold mellem regeringens ministre.

Og derfor forbliver selv simple spørgsmål ubesvarede.

I aftalen fremhæves Rwandas behandling af flygtninge fra de positive sider i aftalen.

Det bliver bemærket, at Rwanda i mange år 'beredvilligt har huset og givet ly til hundredetusinder af flygtninge', og at landet har 'forpligtet sig væsentligt til at beskytte og hjælpe flygtninge'.

Flygtningeorganisationer har dog dokumenteret et ganske andet billede, og derfor vil Ekstra Bladet gerne have svar, hvorfor regeringen har skrevet under på de rosenrøde vendinger.

EL kræver svar

Men Tesfaye vil ikke svare og henviser i stedet til Flemming Møller Mortensen, der også har afvist at svare på Ekstra Bladets spørgsmål.

Og det dur ikke, mener Enhedslisten:

- Tesfaye skal da svare på, hvad de har gang i. Regeringen kan ikke lave så stor et prestigeprojekt og så ikke svare på spørgsmål bagefter, siger partiets udlændingeordfører, Rosa Lund.

- De må jo stå på mål for den, og jeg vil tage det op med ham (Mathias Tesfaye, red.), i Folketingssalen i dag, siger hun.

