Tesfaye om centerplan: Vil ikke tromle et politisk flertal

Hvis et politisk flertal er imod regeringens beslutning om at placere et nyt udrejsecenter på Langeland, så vil regeringen ikke 'tromle' det igennem.

Det fortæller udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) torsdag aften på et borgermøde på Langeland.

Mødet handler om regeringens planer om at åbne et nyt udrejsecenter på Langeland til næste år. Centret kommer til at huse enlige personer på tålt ophold og udvisningsdømte samt kriminelle udlændinge.

Placeringen af centeret har dog mødt stor modstand både fra lokale og fra partier i Folketinget. Og hvis modstanden er tilpas stor i Folketinget, så vil regeringen lytte til det, fortæller ministeren.

- Hvis et flertal af Folketinget siger, det er en elendig idé, så kommer vi ikke til at tromle henover Folketinget, siger Tesfaye.

Modstandere af projektet

Blå blok er modstander af et nyt udrejsecenter på Langeland. Partierne fra blå blok har også allerede stillet et beslutningsforslag om at stoppe placeringen af det nye center på Langeland.

Kort efter udmeldingen fra blå blok kunne regeringens støtteparti SF meddele, at man var parat til at støtte blå bloks forslag. Det vil betyde, at regeringen får et mindretal i sagen.

Til SF's modstand hører det med, at partiet nyder stor opbakning på øen i det sydfynske øhav. Kommunens borgmester, Tonni Hansen, er også medlem af SF.

På grund af modstanden har Tesfaye indkaldt partiernes udlændingeordførere til et møde tirsdag aften i næste uge.

Som udgangspunkt har regeringen selv mulighed for at bestemme placeringen af udrejsecentret. Regeringen er nemlig ikke forpligtet til at følge resultatet af afstemningen, da der alene er tale om et beslutningsforslag.

Baggrunden for det nye udrejsecenter på Langeland er, at det blandt andet skal være med til at løse den utryghed - grundet kriminalitet - som naboerne til Udrejsecenter Kærshovedgård i Midtjylland længe har oplevet.

Regeringen forventer, at det nye udrejsecenter skal huse op mod 130 personer.

