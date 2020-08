Tesfaye på orlov

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) går på forældreorlov.

Det skriver Statsministeriet i en pressemeddelelse.

I stedet bliver Kaare Dybvad fungerende udlændingeminister fra på mandag 17. august og frem til 27. september.

'I anledning af, at udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye afholder forældreorlov, er det efter statsministerens indstilling ved kongelig resolution af 11. august 2020 bifaldet, at ledelsen af de under Udlændinge- og Integrationsministeriet hørende opgaver overdrages til boligminister Kaare Dybvad Bek fra og med den 17. august 2020 til og med den 27. september 2020, således at boligministeren tillige vil være fungerende udlændinge- og integrationsminister.'

Mattias Tesfaye og konen, Signe Hagel, fik sidste år en lille datter, som faderen nu skal på orlov sammen med. I forvejen har parret to drenge.

Mattias Tesfaye har været udlændingeminister fra S-regeringens begyndelse i sommeren 2019.

Fodbold-bøvl

De seneste dage har han dog mest været på dagsordenen for et tweet om to FCK-spillere, som han ikke havde meget pænt at sige om.

'FCK-United?

Jeg kunne aldrig drømme om at håbe de klubber nogensinde vandt en fodboldkamp. Men hvem håber jeg mest på taber? Jeg håber på nederlag til Judas Stage og Kamil Paycheck.'

Sådan skrev Tesfaye i tweetet, som han siden har undskyldt for og slettet.

Udlændingeministeren efterlader også rigeligt arbejde til vikaren. Blandt andet skal den nye Hjemrejsestyrelse, som åbnede tirsdag, løbes i gang.