Tesfaye-plan smadrede Hannes hushandel

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfayes (S) planer om et udrejsecenter på Langeland betød, at en køber sprang fra i sidste øjeblik, da Hanne Jørgensens hus skulle sælges

Hanne Jørgensen fra Fyn satte for nylig familiens hyggelige fritidshus på Langeland til salg for 245.000 kroner.

En køber var ifølge fynboen klar til at betale det beskedne beløb for at få fat i den idylliske landejendom på 116 kvadratmeter på den sydlige del af øen.

Men så kom regeringen og Mattias Tesfaye (S) og ødelagde festen.

Få husnumre fra Hannes sommerhus ligger nemlig en nedlagt kasserne, som regeringen har købt for hele 13,5 millioner kroner af et bedrageridømt ægtepar.

Den skal ifølge planen beboes af udviste, kriminelle udlændinge, og det har mødt stor modstand fra lokalbefolkningen.

- Handlen blev ikke til noget på grund af planerne om udrejsecenteret. Han var ellers klar, siger Hanne Jørgensen til Ekstra Bladet.

En lokal ejendomsmægler har tidligere tilkendegivet over for Ekstra Bladet, at regeringen med beslutningen har detoneret en bombe på Langeland.

- Det er selvfølgelig ærgerligt, at vi ikke kunne sælge huset, men vi er heldige ikke at være piskede til at skulle sælge, ligesom nogle andre mennesker er, siger Hanne Jørgensen, der ejer huset sammen med flere familiemedlemmer.

- Regner I med, at prisen på jeres ejendom skal falde?

- Vi kan da næsten ikke lade den falde mere, end den er. Vi har i forvejen ikke sat prisen højt, da vi gerne vil af med ejendommen af flere forskellige årsager, der ikke kommer andre ved, siger hun.

Der har været store protester mod planerne. Hanne Jørgensen tog straks til Langeland for at vise sin modstand. Billedet her er fra et borgermøde, hvor Mattias Tesfaye mødtes med lokale for at diskutere sagen. Foto: Ernst van Norde

Håber det virkelig ikke

Hanne Jørgensen er ligesom mange andre stor modstander af Tesfaye og regeringens planer.

- Jeg håber virkelig ikke, at de kommer herned. Det håber jeg virkelig ikke, siger hun med et stort suk.

- Det er ikke kun for vores skyld, men det er for hele området og alle de mennesker, der har kæmpet for at få Langeland op at stå.

- Da vi købte huset var der mange, der sagde; 'Hvad skal I med et hus nede på den rådne banan?' Men vi har den smukkeste natur, og der er ikke langt til stranden. Det er en perle, siger hun om øen.

- Så er det da ærgerligt, hvis øen skal ødelægges, afslutter hun.