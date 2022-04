Tesfayes asyldrøm: Brite trak i sjælden nødbremse

Risiko for pengespild: Der er ikke 'tilstrækkeligt bevis' for, at det vil stoppe flygtninge og migranters færd mod Europa, hvis man smider dem til Rwanda, lyder der fra britisk departementschef, der advarer om spild af penge

Når Folketingets udlændingeordførere torsdag mødes med udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S), vil svesken sandsynligvis langt om længe blive lagt på disken i forhold til regeringens kontroversielle plan for et modtagecenter i Rwanda.

Men Tesfayes argumenter om, at et modtagecenter i et afrikansk land vil sætte en prop i strømmen af asylsøgere og migranter hen over Middelhavet, kan vise sig slet ikke at holde vand.

I hvert fald, hvis man ser på Storbritannien, der i forrige uge indgik en aftale med den centralafrikanske stat om fremover at kunne tvangsoverflytte asylsøgere, der ankommer til Storbritannien.

I forrige uge trak departementschefen i det britiske indenrigsministerium, Matthew Rycroft, i en embeds-nødbremse, som gjorde det nødvendigt for regeringen at tvinge planen igennem.

Risiko for spild af penge

Årsagen: Der mangler ifølge departementschefen slet og ret beviser for, at planen vil stoppe strømmende af asylsøgere over Middelhavet.

'Jeg tror ikke, der kan opnås tilstrækkelige beviser til at påvise, at politikken vil have en afskrækkende effekt, der er betydelig nok til at give politikken værdi for pengene,' skriver Matthew Rycroft i et notat, som er sendt til indenrigsminister Priti Patel.

Den indgåede aftale er sat til at løbe i fem år til en 'indledende' pris på 120 mio. pund eller ca. 1,1 mia. kroner.

Advarslen fra det britiske embedsværk står i skærende kontrast til Mattias Tesfayes udsagn torsdag morgen om, at regeringen vil indføre en lignende plan med Rwanda for netop at stoppe migranters færd mod Europa.

- Vi ønsker, at flere flygtninge skal beskyttes bedre, og at den illegale migration over blandt andet Middelhavet skal bekæmpes. Målet er at sikre en værdig og bæredygtig fremtidig for flygtninge og migranterne, siger Mattias Tesfaye.

Sjælden ordre

I det britiske notat fortsætter departementschefen imidlertid, at den ønskede afskrækkende effekt måske kan opnås, men at der 'ikke er tilstrækkeligt med beviser til, at jeg kan konkludere, at der vil (være en effekt. red.).'

'Derfor må jeg kræve din skrevne instruktion for at kunne fortsætte,' skriver Matthew Rycroft, som på diplomatisk embedsmandssprog lader Priti Patel forstå, at det nu er 'helt passende for dig at træffe en afgørelse i lyset af den illegale migrant-udfordring, som landet står over for'.

Priti Patel har herefter givet den såkaldte 'ministerielle instruktion', der er en politisk ordre til sit departement om at fortsætte med at implementere planen.

Det er meget sjældent, at den formelle nødbremse og efterfølgende ministerielle instruktion benyttes i den britiske regering.

Og offentliggørelsen af notatet fra indenrigsministeren blev da også offentliggjort lørdag i sidste uge, hvor opmærksomheden på den opsigtsvækkende manøvre var lille.

Kan vælge og vrage

Den britiske aftale med Rwanda indeholder desuden en del interessante oplysninger.

Blandt andet er det helt op til Rwanda selv, om landet vil modtage asylsøgere på individ-niveau fra Storbritannien. Rwanda kan eksempelvis afvise at modtage en asylsøger baseret på medicinske bevæggrunde, eller hvis det vurderes, at kapaciteten i landet er for høj.

Overvågningssamfund på steroider

Rwanda anses som et af de sikreste lande i Afrika. Den lille centralafrikanske stat har masser af venner blandt vestlige regeringer, men ledes af den kontroversielle præsident, Paul Kagame, der er kendt for at have opbygget et effektivt overvågningssamfund, hvor der slås hårdt ned på politiske dissidenter.

Og udlændingeminister Mattias Tesfaye ønskede ikke at løfte pegefingeren over for Rwandas præsident, da Ekstra Bladets sidste år interviewede ham om regeringens opsigtsvækkende samarbejdsplaner.

Da Ekstra Bladet i maj 2021 besøgte Rwanda, var det bestemt heller ikke, fordi myndighederne ønskede at vise rundt i landets asyl-lejre.

Blandt andet blev Ekstra Bladets udsendte bortvist fra en bjergtop, hvorfra man kunne se ned mod en lejr, og vi blev taget med på den lokale efterretningsstation tæt ved en anden lejr for at forklare vores ærinde i området.

Der ventes senere i 2022 at blive taget endelig stilling til, hvor Danmark vil placere et eventuelt modtagecenter.

