Tesfayes Rwanda-samarbejde bliver tættere

Regeringens og udlændingeminister Mattias Tesfayes (S) planer om at sende asylansøgere til Afrika ser ud til at rykke markant tættere på.

I denne uge aflægger en delegation af embedsmænd fra Rwanda et 'teknisk besøg' i Danmark hos danske udlændingemyndigheder.

Det oplyser Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

'I forlængelse af de to samarbejdsaftaler Rwanda og Danmark indgik sidste år, som udtrykker gensidig interesse i tættere asyl- og migrationssamarbejde og øgede politiske konsultationer om udviklingssamarbejde, er danske myndigheder senere denne uge vært for et teknisk besøg af en embedsmandsdelegation fra Rwanda', hedder det i pressemeddelelsen.

Besøget vil have fokus på at følge op på de to samarbejdsaftaler, forklarer Udenrigsminisetriet.

Rwanda har længe været favoritten til at skulle huse et nyt modtagecenter, hvor asylansøgere til Danmark skal sende hen, mens deres sag behandles her i landet.

Massive problemer

Ekstra Bladet besøgte sidste år det afrikanske land, som bl.a. har haft 22 timers corona-udgangsforbud for asylansøgere på dets transitcenter i Gashora samt en blodig historik med andre asylcentre i landet.

Rwanda anses som et af de sikreste lande i Afrika. Den lille centralafrikanske stat har masser af venner blandt vestlige regeringer, men ledes af den kontroversielle præsident, Paul Kagame, der er kendt for at have opbygget et effektivt overvågningssamfund, hvor der slås hårdt ned på politiske dissidenter.

Og udlændingeminister Mattias Tesfaye ønskede ikke at løfte pegefingeren over for Rwandas præsident, da Ekstra Bladets sidste år interviewede ham om regeringens opsigtsvækkende samarbejdsplaner.

Da Ekstra Bladet i maj 2021 besøgte Rwanda, var det bestemt heller ikke, fordi myndighederne ønskede at vise rundt i landets asyllejre.

Blandt andet blev Ekstra Bladets udsendte bortvist fra en bjergtop, hvorfra man kunne se ned mod en lejr; og taget med på den lokale efterretningsstation tæt ved en anden lejr for at forklare vores ærinde i området.

Der ventes senere i 2022 at blive taget endelig stilling til, hvorhenne Danmark vil placere et eventuelt modtagecenter.

