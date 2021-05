Tesfayes skønmaleri krakelerer: Flygtninge i blodbad

I den forgangne uge optrædte to af Mette Frederiksens ministre pludselig på pressefotos fra Rwanda.

Her underskrev de to hemmelige aftale med styret.

Kagames ligegyldighed over for basale menneskerettighed og ytringsfrihed er velbeskrevet.

Mattias Tesfaye, udlændinge- og integrationsminister, skriver i et svar til Ekstra Bladet, at regeringen ikke desto mindre holder fast i ønsket om at samarbejdet.

'Jeg er opmærksom på, der også er kritik af landet. Men Rwanda har selv foreslået, at vores samarbejde også skal handle om menneskerettighedsområdet. Det er vi glade for, og det vil vi aktivt følge op på.'

'Rwanda er et land, der går forrest i forhold til, at Afrika skal løse sine egne problemer. Det synes jeg, er en tilgang, som fortjener ros,' skriver han.

Regeringen vil samarbejde med Rwanda på flygtninge-området. Drømmen lader til at være et asylcenter langt fra den danske grænse.

Simon Turner, lektor med speciale i Rwanda ved Saxo-instituttet, tvivler på, at Paul Kagame reelt vil lytte til Danmark.

- Det er en smule bekymrende, at Mattias Tesfeye har købt Kagemes snak om demokrati på en afrikanske måde. Selvfølgelig er det godt at landet, vil løse sine egne problemer, men Kagame er en klog politiker, der forstår det stor politiske spil. At tror at Danmark kan ændre hans tvivlsomme syn på basale menneskerrettigheder er i bedste fald naivt, siger lektoren.

På billedet ses Mattias Tesfaye og Flemming Møller Mortensen på besøg i Rwanda, hvor de indgår en 'hemmelig aftale med landets 'Minister of State', Manasseh Nshuti. Foto: Rwandas udenrigsministerium Foto: Rwandas udenrigsministerium