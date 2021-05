Tesfayes tys-tys brev

Hele Tesfayes budskab til baglandet

Kære socialdemokrat

For tiden er der debat om hjemsendelse af syriske borgere i Danmark. Jeg tror, det er vigtigt, at debatten bliver nuanceret. Der er behov for, at vi både holder hjertet varmt og hovedet koldt.



Det er vores medmenneskelige forpligtelse at hjælpe mennesker med et beskyttelsesbehov. Det er en socialdemokratisk kerneværdi. Derfor har vi også et asylsystem, som hver eneste dag vurderer hvilke mennesker, der har behov for beskyttelse.



Mange får asyl. Men sidste år var der også over 600 mennesker, der fik besked på, at de ikke kunne få asyl i Danmark eller forlænget deres opholdstilladelse. Derfor skal de udrejse af landet. Nogle kommer fra Afghanistan. Andre fra Somalia, Syrien eller andre lande.

Det er medmennesker, som selv mente, at de havde behov for beskyttelse. Alligevel har uafhængige myndigheder efter en meget grundig sagsbehandling vurderet, at de skulle have afslag på deres ansøgning. Det er selvfølgelig en hård besked at få. Afgørelsen får stor betydning for deres liv.



Så længe disse mennesker kun fremgår af statistikker, skaber det ikke meget offentlig debat. Men når de konkrete personer pludselig er i fjernsynet eller i lokalavisen, skaber det selvfølgelig diskussion. Det er helt forståeligt.



De seneste uger har det fyldt meget, at nogle syrere på denne måde ikke har fået forlænget deres midlertidige opholdstilladelse.

Vi har et asylsystem, hvor man skal søge om en opholdstilladelse. Herefter er der advokater, tolke og uafhængige dommere, der skal udføre deres arbejde. Og i sidste ende skal der træffes en beslutning. Nogle får “ja”. Andre får “nej”. Jeg har svært ved at se, at det kan være anderledes. Jeg støtter derfor som minister myndighedernes afgørelser. Alternativet er, at alle får “ja”. Men det vil i praksis betyde fri indvandring. Og det er trods alt heller ikke en holdbar løsning.



Siden 2014 er over 31.700 syrere kommet til Danmark som flygtninge og familiesammenførte til flygtninge.

Siden 2019 er flere end 250 syrere rejst frivilligt tilbage til Syrien med økonomisk støtte fra Danmark. Derudover er der de seneste to år rejst mere end 130.000 syriske flygtninge hjem til Syrien fra nærområderne.



Som socialdemokrat mener jeg, det er retfærdigt, at også de syrere, der har fået beskyttelse her i landet, skal rejse hjem, hvis ellers forholdene tillader det. Vi har været ærlige fra start. Vi har sagt til de syriske flygtninge, at de var velkomne, og at vi selvfølgelig gerne ville hjælpe dem. Men vi har også sagt, at når forholdene i deres hjemland er forbedret, skal de rejse hjem igen.



Det er et bærende princip i flygtningepolitikken, som jeg mener, at det er vigtigt at fastholde.



Vores udlændingemyndigheder har truffet deres beslutning på baggrund af en vurdering af de generelle forhold i området omkring Damaskus, som de mener er forbedret. Denne vurdering deler de blandt andet med myndigheder i Sverige, Storbritannien og EU’s asylstøttekontor. Ifølge dansk lovgivning betyder det, at nogle nu skal rejse hjem.



Alle sager bliver selvfølgelig vurderet grundigt og individuelt. Det er meget, meget afgørende, at ingen sendes hjem, hvis de er i risiko for forfølgelse eller overgreb. Der siger sig selv. Det skal Danmark aldrig gøre. Vi var det første land i verden til at tiltræde FN’s Flygtningekonvention, og vi er det sidste land, der forlader den.



Jeg er meget stor modstander af, at politikere skal fungere som sagsbehandlere i disse meget svære sager. Vi skal ikke gøre os til overdommere over sikkerhedssituationen i hverken Mogadishu, Kabul eller Damaskus.

Derfor respekterer Socialdemokratiet også Flygtningenævnet - både når de giver opholdstilladelse, og når de giver afslag.



Det hører også med til historien, at hvis der er den mindste usikkerhed om disse afgørelser, kommer tvivlen altid ansøgerne til gode. Myndighederne følger et såkaldt “forsigtighedsprincip.”

Med venlig hilsen



Mattias Tesfaye

Udlændinge- og integrationsminister