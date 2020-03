Testcirkus: Heunicke talte usandt om corona-maskiner

Der er ikke købt de tre nye maskiner til at teste for coronavirus, som sundhedsminister Magnus Heunicke (S) oplyste om på et pressemøde

Sundhedsminister Magnus Heunicke lovede danskerne 'tre nye testmaskiner', som var ved at blive 'installeret' i kampen med inddæmning af coronavirus.

Det skete på et pressemøde mandag, men Ekstra Bladet kan nu afsløre, at der ikke er indkøbt en eneste ny maskine til test for den livsfarlige virus.

Der er i stedet tale om eksisterende maskiner, som allerede står ud på landets hospitaler, oplyser Statens Serum Institut og den schweiziske producent Roche Diagnostics.

- Det er i virkeligheden ikke maskiner. Det er kits, bakker og udstyr til eksisterende maskiner, siger Kåre Mølbak, professor og faglig direktør ved Statens Serum Institut.

Coronatrussel: Folk i kø ved isboden

Det sagde ministeren

Ved at købe en nyudviklet test kan de danske sundhedsmyndigheder nu bruge de eksisterende maskiner til at teste for coronavirus. Det var dog langt fra den version, som danskerne fik fra ministeren i mandags.

- Der er indkøbt tre nye testmaskiner. De er ankommet til Danmark. Det er testmaskiner, der har en væsentligt større kapacitet og en væsentligt bedre hastighed, end vi har haft tidligere, sagde Magnus Heunicke på pressemødet 16. marts.

Senere har Magnus Heunicke modereret nyheden om maskinerne. Nu lyder det kun, at Danmark har købt mere testkapacitet, og han indrømmer fejlen.

'Jeg lægger mig fladt ned'

- Det var en klar fejl, at jeg sagde tre maskiner. Det er testkit, plus software og kalibrering af disse maskiner, siger Magnus Heunicke.

- Det er en fejl, og det er mit ansvar. Jeg lægger mig fladt ned. Det er meget vigtigt, at vi informerer korrekt, lyder det.

- Det er vel særlig vigtigt i disse tider, at der er korrekt information på pressemøder. Så hvordan kunne det ske?

- Vi arbejder fra vi står op til vi går i seng på det her, og det er måske også en af grundene til, at den information var forkert, som vi gav videre, forklarer sundhedsministeren.

Der er fem maskiner

Faktisk drejer det sig slet ikke om tre maskiner. Der befinder sig nemlig hele fem såkaldte Cobas 6800-maskiner, fuldautomatiserede testmaskiner, i Danmark.

To i Aarhus, to i Odense og en på Rigshospitalet i København, som blev installeret løbende siden 2014 ifølge leverandøren. Den seneste for otte måneder siden.

Nye test i brug fredag

Sundhedsmyndighederne har dog øget muligheden for at teste danskere for corona. Det er sket ved indkøb af ny-udviklede tests til de eksisterende maskiner.

De nye tests lander torsdag, og efter et kort introforløb i betjening og en validering, så kan man begynde at teste. Det sker formentlig fredag, oplyser producenten Roche Diagnostics.

De nye tests - sundhedsministerens løsning - kan dog blive en stakket frist. Leverandøren frygter allerede at løbe tør, når den næste levering skal falde om en uges tid.

- Vi er tilfredse med, at vi kunne imødekomme efterspørgslen fra de danske hospitaler på de helt nye tests til Cobas 6800-systemerne i første leveringsrunde, men vi tager forbehold for, at situation kan ændre sig i anden bestillingsrunde, siger Lars Berendt, kommunikationschef i Roche Diagnostics i Danmark.

Corona Ekstra: Opråb fra corona-overlæge på Riget

Restordre på test

Firmaet leverer også såkaldte flow-løsninger, som de danske sundhedsmyndigheder allerede i dag bruger til at teste for corona. Også her er der dog problemer med leveringen i fremtiden.

- Efterspørgslen på forbrugsvarerne til flow-systemerne er steget med op til 1000 procent på verdensplan, derfor er vi ramt på leverancerne til de systemer, der indtil sidst på ugen fortsat er de eneste, der er i brug i Danmark, fortæller kommunikationschefen.

- Så der kan blive tale om restordre på både de nuværende testsystemer i Danmark og de nye tests, som I regner med kører fra fredag?

- Ja, vi har en aktuel, global udfordring på flow-løsningerne, og vi vil kunne møde de samme udfordringer for de nye, fuldautomatiserede løsninger, som er et supplement til de eksisterende systemer, forklarer Lars Berendt.

- Som den globale efterspørgsel udvikler sig i øjeblikket, vil vi kunne opleve udfordringer med leveringen af forbrugsvarer til begge systemer i den mængde, de enkelte hospitaler bestiller, men det samlede Roche gør alt, hvad der er muligt for at maksimere produktionen, lyder det.

Totalt ligeglad med corona: Nu skal der festes løs

3000 test om dagen

Test-producenten har 'et vigtigt system', men det er dog ikke den eneste, som leverer coronatests til det danske sundshedsvæsen, oplyser Kåre Mølbak, professor og faglig direktør ved Statens Serum Institut.

- Uanset hvilket system, som man har, så er der i øjeblikket nogle udfordringer med at få plastikvarer og andet udstyr til tests, fordi meget af det produceres i Kina og faktisk også i Norditalien, siger Kåre Mølbak.

- Der har ikke været situationer endnu, hvor der har været analyser, som ikke har kunnet udføres, fortæller han.

- Hvor stor en del af analysekraften i forhold til coronavirus kommer fra Roche-produkter?

- Det tør jeg ikke give et svar på.

- Kan vi i Danmark lave alle de ønskede analyser i fremtiden, når der er så stor efterspørgsel på verdensplan?

- Jeg vurderer, at situationen i Danmark er gunstig. Vi kan kører i øjeblikket på godt 1000 analyser om dagen, og vi kan skalere op til 3000 analyser om dagen. Der er lang vej op.

- Hvor lang tid kan I så holde den kørende med 3000 tests om dagen?

- Roche kommer også til at åbne nye leverancer, så der er noget på vej.

- Roche oplyser, at de leverer nye tests i dag, som kan køre fra fredag, men de kan komme i restordre fra anden levering.

- Okay.

- Kan I så holde de 3000 tests om dagen i de næste to uger?

- Ja, det vil jeg vurderer, at vi kan gennem hele epidemien.

- Hvis det er nødvendigt med flere end 3000 om dagen, så kan der blive problemer?

- Så kan der blive problemer, ja.

- Er der noget i fremtiden som tyder på, at man skal teste flere end 3000 om dagen?

- Det er ikke min vurdering. Det er ikke nødvendigt for at finde ud af, hvad patienter fejler eller følge epidemiens udvikling, siger Kåre Mølbak.