Thailand får elefant hjem efter anklager om buddhistisk tortur

Det siges, at elefanter aldrig glemmer.

Den thailandske elefant Muthu Raja ville nok ønske, at det er intet andet end blot et ordsprog.

Elefanten blev foræret af den thailandske regering til Sri Lanka for to årtier siden, men nu bliver Muthu Raja fløjet tilbage til sit hjemland efter et diplomatisk skænderi over anklager om dens mishandling.

Sidste år forlangte thailandske myndigheder elefanten tilbage, efter at det hævdede, at Muthu Raja blev udsat for tortur og forsømmelse på det buddhistiske tempel, hvor den boede.

Det er uklart, præcis hvordan Sri Lanka forholder sit til anklagerne.

Det 4000 kilo tunge pattedyr, der i sit hjemland er kendt som Sak Surin, fløj fra lufthavnen Colombo søndag morgen på en envejsbillet til Thailand.

29-årige Muthu Raja blev fragtet fra sit midlertidige hjem i Colombo før daggry i et speciallavet stålbur på størrelse med en container.

Ifølge de thailandske myndigheder koster repatrieringen af elefanten 700.000 dollar, svarende til omkring 4,8 millioner kroner.

Efter ankomst til Chiang Mai, Thailands næststørste by, skal elefanten sættes i karantæne i et nærliggende naturreservatet.

Ifølge Chefdyrlægen ved Dehiwala Zoo i Sri Lanka var Muthu Raja i smerte og dækket af bylder, da den blev reddet fra sit forrige hjem sidste år.

Dyrerettighedsgrupper mener, at elefanten, mens den boede på det buddhistiske tempel, blev tvunget til at arbejde for et skovningsfirma.

Elefanter betragtes som hellige i Sri Lanka og er beskyttede under loven.

Torsdag demonstrerede en nationalistisk gruppe foran den thailandske ambassade i Colombo, hvor demonstranterne forlangte, at elefanten blev yderligere seks måneder i Sri Lanka.

Den srilankanske premierminister, Dinesh Gunawardena, fortalte sit parlament i juni, at han personligt havde overbragt en undskyldning til den thailandske konge over elefantens tilstand.

Thailands regering er stoppet med at sende elefanter til udlandet og er nu i gang med at tjekke tilstanden på de elefanter, der tidligere er blevet sendt hjemmefra.