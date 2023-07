Thailands premierminister trækker sig ni år efter kup

Thailands premierminister, Prayuth Chan-ocha, trækker sig fra politik.

Det meddeler han selv tirsdag, ni år efter at han tog magten ved et militærkup og lovede kun at blive på posten midlertidigt.

Hans melding var ventet, da hans militærstøttede parti, Ruam Thai Sang Chart, fik et skuffende valg 14. maj med 36 ud af 500 pladser i det thailandske Repræsentanternes Hus.

Den tidligere øverstkommanderende i hæren stod i spidsen for en junta indtil et valg i 2019, hvor han fastholdt positionen som premierminister i yderligere fire år.

Valget var dog meget omstridt, og kritikere har beskyldt premierministeren for urent trav i forbindelse med valget.

Det har 69-årige Prayuth afvist, og tirsdag siger han, at han har 'opnået mange succeser'.

- Jeg har som premierminister kæmpet hårdt for at beskytte nationen, religion og monarkiet til glæde for det elskede folk. Offentligheden høster nu frugterne af de resultater, siger han i en meddelelse.

I de ni år siden kuppet er Prayuths magtposition blevet udfordret mange gange.

Der har både været retssager, tillidsafstemninger og demonstrationer organiseret af modstandere, der har set ham som en opportunist uden et reelt offentligt mandat.

Torsdag samles Thailands parlamentsmedlemmer for at holde en afstemning om, hvem der bliver den næste premierminister.

Resultatet af den afstemning er dog langtfra sikkert.

Det progressive parti Gå Fremad tog ved valget i maj en jordskredssejr sammen med resten af den thailandske opposition.