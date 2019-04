Thomas frygtede, at det ville koste ham både hus og bil, da kommunen ikke ville forlænge hans sygedagpenge. Han er stadig syg og får stærk medicin mod betændelse i kroppen. Foto: Linda Johansen

Infektionstal, der var 30 gange for høje, sendte Thomas Hansen i isolation på sygehuset. Mens han lå der helt alene, fik han et brev fra jobcenteret. Et brev, der stoppede hans sygedagpenge