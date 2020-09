Thorning om Kofod: - Virkelig klamt

Jeppe Kofods samleje med en 15-årig pige i 2008 var 'virkelig klamt', fortæller den tidligere danske statsminister Helle Thorning-Schmidt i et længere interview med Weekendavisen, der har besøgt hende i London.

Direkte adspurgt om, hvad hun tænkte, da hun blev ringet op og fik fortalt, hvad Jeppe Kofod havde gjort, svarer hun:

- Jeg tænkte, at det var virkelig klamt, og at han var en idiot.

I interviewet fortæller hun også, at hun er stolt af, at hun dengang fratog Jeppe Kofod alle ordførerskaber - også selvom hun fem måneder efter lod ham blive udenrigsordfører igen.

Mest af alt fortryder hun, at hun ikke gik mere til bunds med at undersøge, hvor stort et problem der herskede i Socialtdemokratiet.

Selv siger hun i dag, at hun burde have fået nogle eksterne ind på Borgen for at afdække kulturen i partiet, idet hun mener, at de burde have været bedre til at passe på de piger og kvinder, der kom tæt på partiet, 'særligt når de kom i nærheden af folkevalgte'.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Jens Dresling

Greb ikke chancen

Helle Thorning-Schmidt beklager i interviewet også, at hun ikke greb den chance i 2011, da partiets gruppeformand, Carsten Hansen, opførte sig upassende over for sin kvindelige unge sekretær. I stedet var hun bekendt med det forlig og den tavshedsklausal, der blev lavet, som betød, at ingen måtte fortælle om sagen.

Til sit forsvar fortæller Helle Thorning-Schmidt, at hun 'ikke så, at der var tale om systemiske ting', og derfor ikke gjorde noget ved det, da hun selv blev statsminister.

I dag insisterer hun dog på, at der skal gøres noget ved kulturen, og hun hævder, at hun har foreslået netop det til Socialdemokratiets ledelse.

Den nuværende udenrigsminister, Jeppe Kofod, fik som nævnt sine ordførerskaber tilbage et halvt år efter påske-arrangementet, hvor han havde sex med den 15-årige pige. Senere blev han partiets spidskandidat til Europa-Parlamentet.

BBC omtaler Kofods sex-sag

Se også: Støjberg står fast: Trist med en verden uden komplimenter

Mette F. i nøglerolle: Sådan dyssede de Kofods sex-sag ned

Jeppe Kofod undskylder for sexsag fra 2008