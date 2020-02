Thorning trækker sig

Efter flere uheldige afsløringer må tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt trække sig fra sit topjob som skattejæger i FN.

Hendes udmelding kommer efter en række afsløringer, som viser, at den tidligere statsminister ejer andele i et firma, som har forbindelse til skattelyet Jersey.

Ekstra Bladet har gentagne gange forsøgt at få Helle Thorning-Schmidt i tale, men det har ikke været muligt. Til gengæld har hun meldt sin fratrædelse til nyhedsbureauet Ritzau.

- Jeg har i dag valgt at træde tilbage. Panelet er særdeles vigtigt, og jeg ønsker ikke, at det arbejde bliver forstyrret på nogen måde, skriver hun.

Standardsvar

Helle Thorning-Schmidt sidder desuden i to bestyrelser, som også har forbindelse til skattely.

- Begge virksomheder betaler skat, hvor de er skattemæssigt hjemmehørende. Safelane Global Holdings betaler skat i Storbritannien, og Carsøe betaler skat i Danmark. Bestyrelsesmedlemmerne betaler også skat, hvor de er skattemæssigt hjemmehørende, skriver Thorning-Schmidt til nyhedsbureauet.

Ekstra Bladet har tidligere talt med international skatteekspert og tidligere økonomisk rådgiver for Jerseys regering John Christensen om netop den type svar, som den tidligere statsminister giver ovenover. Det minder meget om det svar, som direktøren for det omtalte firma gav.

- Det er et standardsvar. Selvom jeg ikke tvivler på, at nogle skatter på overskuddet bliver betalt i Storbritannien, er det meget sandsynligt, at overskud fra minerydning (Safelane Globals forretningsområde, red.) bliver kanaliseret til Jersey-selskabet, hvor de ikke vil blive beskattet, lyder det fra skatteeksperten, der arbejder for Tax Justice Network mod skattely.

Offshore

Eksperten vurderer, at selskabets beliggenhed nok har noget at gøre med skattefordele.

- Det står ikke klart, hvorfor de har lavet det her skift til Jersey. Men i de fleste tilfælde, når selskaber registrerer sig offshore (Jersey i dette tilfælde, red.), gør de det med et skatteformål. Og det er sandsynligvis også motivet her. Det er sandsynligvis enten for at beskytte dem mod potentiel udbytteskat eller for at reducere deres selskabsskat, siger John Christensen.

I kraft af sit job som en af to formænd i en indsatsgruppe mod skattely skulle Thorning-Schmidt være med til at forsøge at dæmme op for skatteunddragelse for at finansiere verdensmålene.

Den anden formand er Nigers tidligere premierminister Ibrahim Mayaki.

