Thornings datter ny studievært

22-årige Johanna Kinnock, der er datter af tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt (S), er sprunget ud som studievært og redaktør på det nye engelsksprogede '5 Media', der har Ekstra Bladets tidligere chefredaktør, Karen Bro, ved rorpinden.

'5 Media' havde premiere før jul som podcast - og har altså Johanna Kinnock bag mikrofonen - men barsler altså også med et internationalt papir-magasin i 2020.

Johanna Kinnock blev under det meste af sin opvækst holdt ude af mediernes søgelys, som i årtier ofte har været rettet mod hendes kendte familie: 'The Kinnocks':

Familien tæller - ud over forældrene, Helle Thorning-Schmidt og Stephen Kinnock, Labour-medlem af det britiske parlament - også bedsteforældrene: Den tidligere Labour-leder, baron Neil Kinnock og baronesse Glenys Kinnock, der i 15 år sad i Europa-Parlamentet for samme parti.

Bedsteforældrene blev adlet i 2005 og har opbygget en enorm formue gennem årene i arbejderpartiets tjeneste.

Grønlandsk mad og kunstig intelligens

Johanna Kinnock har en 3-årig bachelor-uddannelse fra University of Cambridge, hvor hun har lavet studenterradio - og har også prøvet kræfter med journalistikken på det digitale medie heartbeats.dk.

På det nye medie '5 Podcast' er hun tiltænkt rollen som redaktør og studievært. I debutprogrammet er tidligere chefredaktør Karen Bro medvært - og de to interviewer blandt andre næstformand i EU-kommissionen, Magrethe Vestager (RV) om kunstig intelligens.

Første udgave af '5 Podcast' kommer også omkring vietnamesisk mad til amerikanske strippere og et interview med den grønlandske mikrobiolog og debattør, Aviaja Lyberth Hauptmann, bag forskningsprojektet, 'Den Grønlandske Kostrevolution'.

Skjult pengespor til fond

'5 Media' er finansieret af en - for offentligheden - hemmelig kvindelig velgører via en fond i Amsterdam. Den mystiske mæcen vil bruge et eventuelt overskud til pigers og kvinders uddannelse.

At netop Johanna Kinnock er blevet ansat på '5 Media' - der redigeres og udgives fra Vesterbro i København - har givet i næring til spekulationer på den københavnske medierygtebørs.

Ikke mindst fordi chefredaktør på '5 Media', Karen Bro, selv i et interview udtalte, at 'folk har gættet på Helle Thorning-Schmidt' som mediets økonomiske sponsor.

- Hun ønsker altså ikke at få sin identitet frem. Jeg kan sige så meget, at du med garanti ikke kender hende ... Men hun er amerikaner, bosat i Europa, forklarede Karen Bro til b.dk om den hemmelige filantrop, der er midt i 50'erne og mor til flere børn.