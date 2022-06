Thulesen Dahl dropper DF-valgfest

Det bliver ikke bare et nej til at afskaffe forsvarsforbeholdet fra tidligere DF-formand Kristian Thulesen Dahl i dag.

Det bliver også et nej til at feste med sine egne folk, når først valgresultatet foreligger. Han har nemlig slet ikke tænkt sig at møde op.

Det bekræfter han selv over for Ekstra Bladet.

'Jeg har valgt om af personlige årsager. Der er absolut ingen dramatik eller markering i det. For første gang siden 1994 har jeg bare kunnet vælge en gammel familietradition ift valgaftener til og det har jeg så valgt,' skriver han i en sms til Ekstra Bladet.

Pressechef Erik Bjørn Møller oplyser desuden til Ekstra Bladet, at han oprindeligt var tilmeldt partiets fest, men at han i sidste øjeblik, nemlig så sent som i dag, har meldt fra. Thulesen Dahl bekræfter også selv, at det var hans oprindelige plan at deltage.

Partiet har ellers fået selve Snapstinget på Christiansborg stillet til rådighed for festlighederne, men det bliver altså uden den tidligere formands tilstedeværelse.

Har kørt parløb med Inger

Op til dagens afstemning om afskaffelse af forsvarsforbeholdet har Thulesen Dahl jævnligt være at finde ved Inger Støjbergs.

Således var han for bare to dage siden på mini-turné med den tidligere Venstre-kvinde i Roskilde og Svogerslev.

Det kunne lade sig gøre, eftersom Inger Støjberg fredag i sidste uge fik fodlænken af, efter at have afsonet en dom fra rigsretten på 60 dages fængsel.

Det er ikke et uvant syn, for allerede da folkeafstemningen blev udskrevet, annoncerede de, at han og Inger Støjberg i fællesskab ville føre kampagne sammen for et nej til at afskaffe forbeholdet.

Det besluttede han uden at inddrage partiet i beslutningen, og det landede ham senere hovedrysten fra flere DF'ere.