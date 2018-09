Thulesen Dahl om asiatiske piger i knibe: Vigtigst at bekæmpe bøvl fra Mellemøsten

Kristian Thulesen Dahl høstede på sit partis årsmøde i weekenden stort bifald, da han fra talerstolen lod forstå, at det bestemt ikke er asiater, som partiet hentyder til, når partiet buldrer mod indvandringen til Danmark.

- Mon ikke det (indvandringen, red.) i højere grad er en økonomisk belastning på grund af folk fra Mellemøsten og Nordafrika end på grund af folk fra Asien. Det ved vi godt! lød det fra DF-lederen til stor tilfredshed for partimedlemmer i kongressalen i det midtjyske.

Men når det kommer til rent faktisk at ændre reglerne for familiesammenføring, som flere asiatiske piger er blevet ramt hårdt af, så vægter DF-formanden altså hensynet til at holde muslimske indvandrere stangen tungere end alt andet.

Vi skal nok kigge, men...

- Vi vil selvfølgelig gerne se på det, men det, som er drivende for os, er, at vi vil ikke lempe regler, som også vil lempe reglerne i forhold til lande, der skaber bøvl og problemer for Danmark.

- Men synes du, det er en god idé, at man ser så skrapt på, hvis man er kommet til Danmark senere end sin familie – det er den regel, som de piger kommer i klemme i?

- Vi kigger hele tiden på tingene. De ting, som kommer ind på vores skrivebord, skal vi nok kigge på. Men vi har grundlæggende det synspunkt, at vi skal være meget varsomme med at lempe regler, hvis det også får konsekvenser i forhold til mennesker, der kommer fra lande, hvor vi har problemer.

- Hvorfor skal de her regler ramme de mennesker, som gerne vil tjene deres egne penge, og som ligesom dig heller ikke er særligt muslimbegejstrede?

- Jeg tror godt, de kan mærke, hvor vi står. Der er forskel på, hvor folk kommer fra. Når vi siger ikkevestlige indvandrere, så ved vi godt, det dækker over lande, der har vidt forskellige forhold for, om man kan få tingene til at fungere.

- Hvis man kan differentiere i forhold til, hvem der udgør et problem for Danmark, og hvem der ikke gør, så ser vi gerne på det, lyder det fra Kristian Thulesen Dahl.

Det er piger som Waritsa 'Baim' Sangthong fra Ballerup, der er blevet udvist af Danmark, som bliver ramt at Danamrks stramme kurs på udlændingeområdet.

15-årig skal smides ud: Bliver skilt fra sin mor og søster

Hun er ligesom 13-årige Aphinya Pechmuang, der nu er flygtet til Flensborg med sin familie, blevet vurderet ikke-integrationsparat, fordi hun er kommet til Danmark senere end sin nærmeste familie.

- Vi ved godt, at der er nogle folk, som vi egentlig ikke synes, burde komme i klemme, som kan komme i klemme på nogle generelle stramninger, som er nødvendige i forhold til nogle lande.

- Hvis der kommer nogen med forslag om, at vi kan differentiere i forhold til, hvilke lande der giver os bøvl og hvilke lande der ikke give os bøvl, så er vi meget, meget indstillet på at gå den vej.

