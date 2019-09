Thulesen Dahl vil tage fløjlshandskerne af

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, siger på partiets årsmøde, at partiets holdninger og politik ikke skal pakkes ind i pæne ord.

Det fremgår af formandens tale, der er udleveret forud for, at talen er holdt.

Thulesen Dahl siger, at han har sammenlignet valget den 5. juni med en fodboldkamp, hvor han som målmand måtte notere et nederlag på 27-1 mod Virklund.

Han siger, at der blev lavet fejl. Men at resultatet ikke havde behøvet at være så grelt.

- Jeg nægter at anerkende, at vi havde behøvet tabe så mange mandater. Vi kunne have spillet kampen anderledes. Vi havde stadig tabt mandater, men havde haft et større hold at kæmpe med i denne valgperiode, end vi har nu, siger formanden.

Han fortsætter med, at partiet og ledelsen nu skal være klar til at gå mere i brechen for sin politik.

- Vi skal være hurtigere og bedre til at håndtere trælse sager, og ja: Peter (Skaarup red.) og jeg skal være mindre pæne og mere skarpe – også selv om vores mødre har opdraget os til netop at være pæne og omgængelige, siger Kristian Thulesen Dahl og fortsætter:

- Men når vi møder skruppelløse modstandere som Morten Østergaard (R), Zenia Stampe (R) og Pernille Skipper (Ø), så skal vi simpelthen tage bladet fra munden og give dem kamp til stregen.

Han understreger, at han ser det som afgørende, at Dansk Folkeparti genvinder sin indflydelse i dansk politik efter tilbagegangen fra 21,1 til 8,7 procent ved valget og det dertilhørende tab af magten for blå blok.

- Dansk Folkeparti skal have fremgang igen. Vi skal vinde danskernes tillid tilbage. Jeg vil gå så langt som at sige, at vi har en pligt til det, siger formanden.

Årsmødet er Dansk Folkepartis første siden de to markante valgnederlag før sommerferien.

Det dårligste valgresultat for partiet siden 1998. På trods de dårlige valg blev partiformand Kristian Thulesen Dahl på posten.

Efter uvant kritik fra baglandet om, at partiledelsen havde undervurderet klimadagsordenen, bevæget sig for tæt på Socialdemokratiet og ikke fået nok ud af at være støtteparti for regeringen, gennemførte formanden en rundrejse for at lytte og forklare.