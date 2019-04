Thulesen tror på aftale for nedslidte inden for få dage

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, tror på en aftale om tidlig tilbagetrækning for nedslidte i denne uge.

Det siger han før Dansk Folkepartis gruppemøde tirsdag.

- Jeg håber meget, at vi får en aftale torsdag. Men det er klart, at indholdet skal være på plads, og vi knokler stadigvæk med det, siger Kristian Thulesen Dahl og tilføjer:

- Jeg tror på, at vi inden for nogle dage kan nå en god aftale.

Meldingen sætter igen gang i spekulationerne om en snarlig valgudskrivelse fra statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) side til afholdelse 26. maj.

Flere iagttagere vurderer, at aftalen om hjælp til nedslidte vil blive afsæt til valgudskrivelsen, og parterne mangler angiveligt kun de sidste detaljer for at nå i mål.

Forhandlingerne fortsætter torsdag klokken 12.00 hos beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V).

I den sidste fase skal regeringen, Dansk Folkeparti og De Radikale blandt andet blive enige om, hvornår man skal have adgang til den nye ordning, som ser ud til at blive en afløser for seniorførtidspensionen.

I dag har man adgang til at søge om seniorførtidspension fem år før folkepensionen. Men pensionsalderen er i Velfærdsaftalen fra 2006 sat til at stige i takt med danskernes levealder.

Derfor er de fem år et minimum for DF, som overvejer, om tallet skal hæves i takt med pensionsalderen. Det er der dog ikke enighed om blandt forhandlingsparterne.

- Der har været tale om, at 5000-8000 personer skal have adgang til ordningen. Er det et tal I arbejder med?

- Da vi lavede seniorførtidspensionen tilbage i 2011, havde vi en tro på, at der ville være omkring 8000 personer på ordningen nu.

- Vi er i en situation nu, hvor det er 1500-1600 personer, som er på seniorførtidspension. Det er langt, langt færre, end vi regnede med. Vi skal gerne nå tilbage til udgangspunktet. Og måske endda også se, om vi kan gøre det endnu bedre, siger Thulesen Dahl.

Spørgsmålet om antallet ventes at spille en rolle i valgkampen. Optakten til valgudskrivelsen har udviklet sig til et kapløb mellem Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, og statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) om, hvem der kan hjælpe flest mulige nedslidte danskere til en 'værdig' tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

Socialdemokratiet kom i januar med et forslag om, at man skal have ret til at gå tidligere på pension, hvis man er nedslidt eller har en høj anciennitet på arbejdsmarkedet.

Ifølge Mette Frederiksen skal man have arbejdet i 'mere end 40 år' for at kunne få ret til tidligere pension, men hun vil ikke sætte præcist antal år på.

Lars Løkke Rasmussen ventes at gå ind valgkampen med aftalen om seniorførtidspension på plads. Søndag foreslog han desuden også at ændre på Velfærdsaftalen fra 2006 efter et valg.

Ligesom Mette Frederiksen vil Løkke ikke lægge sig fast på en præcis model før efter valget. Til Berlingske kom Løkke dog med to eksempler på justeringer: At man kunne lade pensionsalderen stige mindre på sigt.

Eller at nedslidte skal kunne trække sig tilbage tidligere mod at få mindre udbetalt i folkepension.