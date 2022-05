Tid til øl: Derfor skred Hækkerup

Mukkede i krogene: Nick Hækkerup var træt af, at regeringens møgsager landede på hans bord, fortæller kilder. Nu bliver han lobbyist for øl og vand

Han var blevet træt af det hele.

Han var træt af Enhedslisten og de radikale, der kaldte ham i samråd i tide og utide.

Træt af at slukke ildebrande.

Træt af de mange møg-sager, der blev ved med at lande på hans bord: Mink-kommissionen med skandalen om actioncards og ikke mindst de slettede sms’er, Syrien-børnene og FE-sagen med anholdelsen af spionchefen Lars Findsen.

Nick Hækkerup var kort og godt blevet træt af at være justitsminister i Mette Frederiksens (S) regering.

Sådan lyder det samstemmende fra en række kilder med kendskab til forløbet, som Ekstra Bladet har talt med efter Hækkerups pludselige og højst overraskende exit fra Christiansborg til fordel for en stilling som direktør i Bryggeriforeningen.

Nick Hækkerups afgang som justitsminister er ført til en ministerrokade i regeringen. Hans forklaring på sin afgang er ifølge politisk kommentator Joachim B. Olsen lige så troværdig, som når en ansvarshavende chefredaktør stopper på Ekstra Bladet for at 'hellige sig journalistikken' Joachim B. købte ikke Nick Hækkerups forklaring på afgangen.

Mukken

- Han var begyndt at mukke i krogene over så tit at sidde tilbage med lorten, som en kilde tæt på regeringen formulerer det.

Øjenbrynene hævede sig hos flere i Socialdemokratiets og Borgens inderkreds, da de søndag aften læste, at Nick Hækkerup trak sig fra topposten i regeringen med begrundelsen, at 'bryggeribranchen laver produkter, der er et koncentrat af den danske folkesjæl i form af livskvalitet, mangfoldighed og stolthed,' og at det bestemt ikke er politik, 'der skubber', men bryggeribranchen, 'der trækker'.

Den forklaring er i bedste fald spin, vurderer flere af de kilder tæt på Nick Hækkerup, som Ekstra Bladet har talt med.

- Det hang ham ud af halsen hele tiden at skulle forsvare andres møgsager, siger en kilde, som peger på, at mange sager kunne være afhændet i andre ministerier.

Men de endte hos Nick Hækkerup, da han blev opfattet som Mette Frederiksens problemknuser. Samlet set har det dog været med til at slide ham op.

Gennem længere tid

Som Søren Pind - der blev ringet op af Hækkerup forud for exit-meldingen - formulerer det på Facebook:

'Straks, jeg landede i lufthavnen, stødte jeg ind i en journalist, der var overbevist om, at noget måtte stå bag. Jeg kan nu også se, konspirationerne trives på de sociale medier. Til det kan jeg sige det, som det er: Grunden til, Hækkerup ringede til mig, var, at vi løbende gennem de sidste par år har talt om, hvordan livet er uden for politik. Og at han gennem længere tid har gjort sig overvejelsen af forlade det.'

Nick Hækkerups beslutning har med andre ord været undervejs længe.

På de indre linjer virker flere socialdemokratiske kilder da også lettere chokerede over hans afgang. Det bliver betegnet som et stort tab for regeringen, da Nick Hækkerup blev betragtet som driftssikker minister med gode relationer til de politiske kolleger fra de andre partier på Christiansborg. Hvilket er særdeles vigtig kapital, hvis man skal lykkes som minister.

Men trods de gode relationer flød bægeret over til slut, og Hækkerup måtte væk.