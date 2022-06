Tidl. KD-formand sender røffel: - Levebrødspolitiker

- Der er noget, der hedder levebrødspolitiker, siger tidligere formand for Kristendemokraterne Stig Grenov, der er 'dybt overrasket' over, at hans efterfølger, Isabella Arendt, i går skiftede til Det Konservative Folkeparti

En lykønskning leveret med baghånden.

Tidligere formand for Kristendemokraterne Stig Grenov ønsker tillykke til Isabella Arendt, der i går skiftede til de konservative for at blive folketingskandidat. Men det er en bittersød lykønskning.

Til Ekstra Bladet fortæller Stig Grenov nemlig, at han er 'dybt overrasket' over, at hans efterfølger på formandsposten, Isabella Arendt, nu har meldt sig ind i Det Konservative Folkeparti.

- Jeg kan ikke undlade at få den tanke, at der er noget, der hedder levebrødspolitiker, siger han til Ekstra Bladet.

Selvom de to har arbejdet tæt sammen, vidste han ikke, at Isabella Arendt var konservativ.

- Det må hun jo være blevet. De konservative skelner mellem flygtninge fra Ukraine og Afghanistan. I KD mener vi, at alle mennesker er noget værd. Ikke kun mennesker fra Vesten, siger han.

Isabella Arendt overtog landsformandsposten i Kristendemokraterne i 2019, efter at hendes forgænger, Stig Grenov, måtte trække sig under folketingsvalgkampen på grund af stress. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scandpix

Lader det være usagt

Isabella Arendt stormede ind i landspolitik under folketingsvalget i 2019.

På valgkampens første dag måtte den daværende formand for Kristendemokraterne, Stig Grenov, nemlig aflyse aftenens anden partilederdebat, efter at han fik det dårligt efter aftenens første optræden.

Han blev sygemeldt, og Isabella Arendt overtog roret i partiet og måtte tage aftenens anden partilederdebat med få minutters varsel.

Men om hun var en god formand, har Stig Grenov svært ved at svare på.

- Jeg vil sige, at hun var arbejdsom. Og oratorisk skarp og bevidst. Til gengæld vil jeg være dig svar skyldig, når det gælder lederskab, siger han, da han selv kommer ind på hendes evner ud i lederskab.

Fri abort og ingen børnecheck

På Twitter har Stig Grenov skrevet tillykke til Isabella Arendt ved at kritisere de konservative.

‘Tillykke Isabella med Konservative, der er mere "sort end grøn", fjerner børnecheck med kontanthj.-loft, sorterer flygtninge efter herkomst, presser fattige til landdistrikter’, skriver Stig Grenov på Twitter.

Til Ekstra Bladet uddyber Stig Grenov sit tweet.

- Det stemmer ikke overens med Kristendemokraternes værdigrundlag. Du kan få fri abort, men ikke børnecheck på kontanthjælpsloftet, det er ikke frihed. Det er direkte det menneskesyn, vi har kæmpet imod, forklarer han.

Partiets folketingsmedlem, Jens Rohde, ønsker ikke at kommentere Isabella Arendts partiskifte.

Arendt stoppede som formand for Kristendemokraterne 17. maj, hvor hun også meldte sig ud af partiet.

Isabella Arendt begrundede sit exit fra Kristendemokraterne med, at hun havde mistet arbejdsglæden.

- Der var et højt og vedvarende konfliktniveau, som har slidt over en længere periode. Og så har jeg tænkt over, hvad der så skal ske, og hvad jeg ellers skal gøre, og jeg er nået frem til den konklusion, at arbejdsglæde og trivsel er vigtigst, når man bruger mange timer på noget hver uge, sagde hun tilbage i maj til Ritzau

