Tidligere CD-formand om nyt parti: Det bryder jeg mig ikke om

Mimi Jacobsen, som er datter af stifteren af det oprindelige Centrum-Demokraterne (CD), og som også var formand for partiet i en lang periode, bryder sig ikke om, at partinavnet er i brug igen.

- Jeg kender ikke den person, som nu vil genoplive partiet - eller det kan han jo ikke, fordi det bliver jo ikke det samme parti. Men det bryder jeg mig ikke om. Bestemt ikke, siger hun.

- CD stod for noget ganske bestemt, og det bryder jeg mig ikke om, at andre forsøger at efterligne. Det bliver jo noget helt andet. Det synes jeg er falsk varebetegnelse.

Det er partistifter Peter Hjorth, som har kaldt sit nye parti Centrum Demokraterne, og han siger selv, at partiet lægger sig tæt på af det Centrum-Demokraterne, som Erhard Jacobsen stiftede i 1973.

Partiet sad i regering fra 1982 til 1988 og havde flere ministerposter. I 1989 blev partiet overtaget af Mimi Jacobsen, men i 2001 opnåede partiet ikke genvalg til Folketinget, og i 2008 blev partiet nedlagt.

- Jeg tror, at de skal gøre sig meget umage, hvis de skal efterligne min far, skal jeg hilse at sige, siger Mimi Jacobsen, som endnu ikke er blevet kontaktet af Peter Hjorth.

Det er dog Peter Hjorths plan, at han snart vil tage kontakt til Mimi Jacobsen for at få hendes kommentar til, at han bruger navnet Centrum Demokraterne.

- Jeg har ikke noget at tale med ham om, lyder det umiddelbart fra Mimi Jacobsen, som dog efterfølgende siger, at hun naturligvis vil tale med Peter Hjorth, hvis han kontakter hende.

- Jeg taler med folk, som vil tale med mig, men jeg kan bare slet ikke se, at det har nogen gang på jorden, siger hun.

Det nye Centrum Demokraterne har en række mærkesager, som blandt andet er bedre vilkår for bolig- og bilejere.

Partiet mener her, at ejendomsværdiskatten og grundskylden skal fjernes, og afgiften på elbiler skal væk.

Andre overskrifter er politisk neutralitet for DR og uddannelsesinstitutioner og en stærk bekendelse til Nato og EU.

Peter Hjorth fortæller, at han håber, at partiet kan komme i Folketinget med ti procent af stemmerne, og at partier 'aldrig nogensinde' vil sige nej til at gå i regering.