Tidligere danske udenrigsministre advarer mod Trumps fredsplan

Den amerikanske regering har varslet, at man snart vil komme med et forslag til en fredsplan, som er deres bud på, hvordan man løser konflikten mellem Israel og Palæstina.

Men trods den gode intention, så har en lang række tidligere europæiske toppolitikere heriblandt de fem tidligere danske udenrigsministre Uffe Ellemann-Jensen, Mogens Lykketoft, Martin Lidegaard, Holger K. Nielsen og Per Stig Møller set sig nødsaget til at underskrive et åbent brev, hvori de kræver en retfærdig løsning for palæstinenserne.

Brevet, der kan læses på det engelske medie The Guardians hjemmeside, er sendt til regeringerne rundt om i Europa og til EU.

De tidligere toppolitikere frygter, at USA vil favorisere Israel på bekostning af Palæstina, og frygten bunder blandt andet i, at den amerikanske præsident ved flere lejligheder har vist sig som en tæt allieret med den israelske premierminister Benjamin Natanyahu.

- Den nuværende amerikanske regering har desværre afveget fra det, der i lang tid har været amerikanske politik og distanceret sig fra internationale retsnormer. Ind til videre har regeringen kun anerkendt den ene parts krav på Jerusalem, ligesom man har udvist en bekymrende ligegyldighed over for de israelske bosættere.

'Den endelige aftale'

Den amerikanske regering har allerede udtalt, at den kommende fredsplan bliver 'den endelige aftale, og den israelske premierminister, Benjamin Netanyahu, har også været ude og udelukke, at aftalen kan indeholde dannelsen af en palæstinensisk stat.

Det har de tidligere toppolitikere svært ved at acceptere. De står fast på, at der skal findes en tostatsløsning, så palæstinenserne får deres egen suveræne stat.

- Det foretrækkes selvfølgelig, at Europa samarbejder med USA for at løse konflikten mellem Israel og Palæstina, ligesom med andre globale udfordringer. Men i situationer hvor vores interesser og værdier er på spil. må Europa forfølge sin egen fremgangsmåde.

- Israel og de besatte palæstinensiske områder udvikler sig stille og roligt til etstatsløsning, hvor der ikke er lige rettigheder. Det kan ikke fortsætte. Hverken for israelernes, for palæstinensernes eller for os europæeres skyld, skriver de i brevet.

Foruden de fem tidligere danske udenrigsministre har seks tidligere premierministre, 25 tidligere udenrigsministre og to tidligere NATO-generalsekretærer også underskrevet brevet.

