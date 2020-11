Tidligere departementschef: Minkordre var et systemsvigt

Hele syv ministre burde have været vidende om, at det ikke var lovligt at aflive alle mink i Danmark.

Det mener en samlet opposition, der ikke stiller sig tilfreds med fødevareministerens afgang og mener, at hele regeringen bør gå af.

Men der er intet i onsdagens redegørelse fra Miljø- og Fødevareministeriet, som klokkeklart beviser, at ministrene faktisk har været vidende om, at beslutningen var ulovlig.

Det siger fire tidligere departementschefer, som kender arbejdsgangene i centraladministrationen indgående, i Dagbladet Information.

Regeringens Udvalg for covid-19 modtog 1. oktober et bilag, hvor der stod, at Miljø- og Fødevareministeriet vurderede, at et tiltag, der indebærer aflivning af alle mink, 'forudsætter ændret lovgivning på området'.

Men man kan ikke forvente, at ministrene har læst bilaget eller husker dets indhold en måned senere, siger Jørgen Rosted, som var departementschef i Erhvervsministeriet i otte år fra 1993 til 2001:

- Det havde været ønskeligt, at de havde læst bilagene, men der er ikke timer til det, siger han til Information.

- Jeg ser det som et systemsvigt og et svigt af embedsværket.

Heller ikke Peter Loft, som var departementschef i Skatteministeriet fra 1993 til 2012, mener, at man kan stille de øvrige seks ministre til ansvar.

- Der er nogen, der har villet hænge seks ministre op på den information, de fik 1. oktober – men det kan man ikke, siger han til Information.

De to øvrige tidligere departementschefer ønsker ikke at medvirke med navn, men er enige med Rosted og Loft.

Disse betragtninger giver politisk ordfører for Venstre, Sophie Løhde, dog ikke meget for.

Hun mener, det er 'fuldstændigt sindssygt' at have en diskussion om, hvorvidt ministrene har læst deres papirer.

- Det er da ikke for meget at forlange, at en regering læser sine papirer, siger hun til Information.